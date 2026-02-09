ניסיון הצתת בית כנסת חב"ד בשכונת פלטבוש בברוקלין סוכל לאחרונה, לאחר שהחשוד בניסיון הצתת המבנה זוהה במקום זמן קצר לפני שהספיק לבצע נזק משמעותי.

לפי דיווח באתר COLive, שפרסם תיעוד ממצלמות האבטחה, הפורץ נכנס למתחם בית הכנסת סמוך לשעת חצות ליל.

במהלך שהותו במקום, הוא אסף גזרים מעץ והצית אש קטנה בסמוך לבית הכנסת. בתיעוד ממצלמות הבטחה נראה החשוד מניח פלטות עץ זה לצד זה ואף אוסף זרדים קטנים.

האירוע זוהה בזמן אמת על ידי מערכת אבטחה שהתריעה מיד על המתרחש. מדובר במערכת אבטחה שבבעלות יוסי אליאב. לדברי אליהב, שצוטט בדיווח, "ברוך השם בניין בית הכנסת עדיין כאן" ולא הוצת.

התגובה לא איחרה לבוא: צוותי חירום וארגוני הקהילה הגיעו במהירות למקום והצליחו להשתלט על המצב.

המשטרה אף עצרה את החשוד לפני שהאש הספיקה להתפשט או לגרום נזק משמעותי למבנה, והפורץ נלקח למעצר.

הרב לוי פלטבוש מבית חב"ד בפלטבוש אמר: "זה דבר נפלא שלא היינו צריכים לרדת לבית הכנסת בעצמנו, אלא מרחוק יכולנו להבחין בהתרחשות ולנקוט בצעדים שימנעו את השריפה.

חברי הקהילה הביעו תודה על תגובה מהירה ויעילה, והדגישו את חשיבות הערנות והביטחון בבתי כנסת, במיוחד בתקופות של סיכון מוגבר. המבנה נשמר בשלמותו, ולא נגרם כל נזק לרכוש או לפצועים.