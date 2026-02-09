כיכר השבת
במבצע לילי ודרמטי בדרום לבנון: לוחמי צה"ל פשטו על מבנה ו'חטפו' מחבל בכיר שהועבר לחקירה בשב"כ 

לוחמי צה"ל מאוגדה 210 עצרו מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית במהלך מבצע לילי במרחב הר דוב שבדרום לבנון | המבצע הדרמטי למעצר המחבל יצא לדרך בעקבות אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשבועות האחרונים | דיווח: המחבל שנעצר הוא עטווי עטווי בכיר בארגון אל-ג'מאעה אל-איסלאמיה (ביטחון)

אילוסטרציה (צילום: דובר צה"ל)

בעקבות אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשבועות האחרונים, כוחות צה״ל פשטו במהלך הלילה (בין ראשון לשני), על מבנה במרחב הר דוב ועצרו מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית.

המחבל נעצר והועבר להמשך חקירה בשטח הארץ. בנוסף, במבנה בו נעצר המחבל אותרו אמצעי לחימה.

במערכת הביטחון הסבירו כי ארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרת הצפון.

מדובר נמסר: "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".

ארגון אל-ג'מאעה אל-איסלאמיה, המזוהה עם האחים המוסלמים בלבנון, אישר את ה וטען כי לוחמי צה"ל פשטו רגלית על כפר אל-הבאריה ו'חטפו' את עטווי עטווי, מבכירי הארגון.

כזכור, בסוף השבוע שעבר, צה"ל תקף פירים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה באתרים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים ב.

לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי הלחימה במרחב. בצה"ל ציינו כי בחודשים האחרונים זוהתה פעילות של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה באתרים שהותקפו.

מדובר צה"ל נמסר: "הפעילות מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

