בעקבות אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשבועות האחרונים, כוחות צה״ל פשטו במהלך הלילה (בין ראשון לשני), על מבנה במרחב הר דוב ועצרו מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית.

המחבל נעצר והועבר להמשך חקירה בשטח הארץ. בנוסף, במבנה בו נעצר המחבל אותרו אמצעי לחימה.

במערכת הביטחון הסבירו כי ארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית קידם לאורך המלחמה וממשיך לנסות לקדם פעולות טרור נגד מדינת ישראל ואזרחיה בגזרת הצפון.

מדובר צה"ל נמסר: "כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום על מדינת ישראל".

ארגון אל-ג'מאעה אל-איסלאמיה, המזוהה עם האחים המוסלמים בלבנון, אישר את המעצר וטען כי לוחמי צה"ל פשטו רגלית על כפר אל-הבאריה ו'חטפו' את עטווי עטווי, מבכירי הארגון.

כזכור, בסוף השבוע שעבר, צה"ל תקף פירים ששימשו לאחסון אמצעי לחימה באתרים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון.

לאחר התקיפה זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי הלחימה במרחב. בצה"ל ציינו כי בחודשים האחרונים זוהתה פעילות של מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה באתרים שהותקפו.

מדובר צה"ל נמסר: "הפעילות מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".