הרב רפי מנת חיתן את בנו; מי הגיע לאחל מזל טוב?

אוראל אספרמוס, צעיר ישראלי המתגורר בשנים האחרונות בחו״ל, שהפך מאז מתקפת ה־7 באוקטובר לאחת הדמויות הבולטות במאבק ההסברתי של ישראל בזירה הבינלאומית, ואף הקים חוות שרתים שמפעילה עשרות אלפי בוטים שפעילים ברשת ומגיבים לאנטישמיות כלפי ישראל, נפגש עם בכירים במערכת הפוליטית והציבורית בישראל שהודו לו על פעילותו המבורכת (בארץ)
בעיצומו של מסע חיזוק בארה"ב, נפגש הגאון רבי דוד יוסף עם הכדורסלן האגדי יהושפט בן אברהם לשעבר אמארה סטודמאייר • הראשון לציון בירך את בנו שנולד לאחרונה וחיזק את השחקן על התקדמותו הרוחנית: "תמשיך להתחזק בעולם הספורט" (ברנז'ה)
מגישת הטלוויזיה התייחסה בתוכניתה ברדיו לקשר המפתיע שלה לדת: "עד היום אני דתייה בנשמה" • בדבריה בתוכנית "שיא הרגש" המשודרת ב-102 תל אביב שיבחה את הזמר אביב גפן על המהפך ביחס למגזר החרדי: "פעם הוא היה אנטי, היום הוא למד לקבל את האחר" (ברנז'ה)
הזמר ליפא שמלצר ובנו, חזרו הלילה מאירוע, במהלך הנסיעה החליקו השניים עם רכב המרצדס היוקרתי ובנס גדול, הם יצאו בריאים ושלמים; "ראיתי את המוות מול העיניים, ניצלנו בנס", סיפר שמלצר ל'כיכר השבת' | תיעוד מהתאונה (חדשות חרדים)
כשנה וחצי אחרי שהתגרש מאשתו - הזמר נתנאל ישראל בן ה-32 התארס בשנית, עם שרה מסיקה | בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות אחרי ראש השנה השנה, כתב ישראל: "התפללתי הרבה על זיווג, מי שמכיר אותי מקרוב יודע כמה זה חשוב לי וכמה אני מאמין שהיא החצי שלי, בגוף וברוח" (ברנז'ה)
בני משפחתו ותלמידיו של מזכה הרבים הרב שניר גואטה, חגגו לו אמש (ראשון) יום הולדת 38 בהפתעה, במסעדת 'סמרקנד' באור יהודה • על החלק המוזיקלי הופקדו הזמרים: דוד חפצדי, משה דוויק, ארז יחיאל ותמיר גל • צפו (ברנז'ה)
רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים הגיעו לניחום אבלים אצל היועצים האחים יענקי, יום טוב, מוישי ואליעזר ביכלר, שישבו שבעה על פטירת אביהם הרב צבי יהודה ביכלר זצ"ל, שנפטר בגיל 69 לאחר מחלה • צפו בגלריה (ברנז'ה)
השדרן והזמר אלעד כהן חיתן השבוע את בתו אסתר עם דניאל אלמליח מישיבת 'אמרי דעת', באולמי 'אודל' בפתח תקווה בהשתתפות אישי ציבור ואנשי תקשורת • בסידור חופה וקידושין כובד הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף • צפו (ברנז'ה)
מזכה הרבים הגאון רבי יצחק פנגר חיתן את בנו נחום עם הבחורה חן חנה מורחיים, באולמי 'אמרלד' בבית שמש • על החלק המוזיקלי הופקד המוזיקאי קובי מירסקי • צפו בתיעוד מהשמחהצילום: יהודה ארגמן ואלי אברמוב (חרדים)
המונים השתתפו אמש (רביעי) בחתונת בתו של הרב בן ציון נורדמן, רב בית הכנסת הגדול בחדרה ויו"ר רשת הקירוב מדעים ויהדות, שנערכה אולמי 'קונקורד' בבני ברק | בשמחה השתתפו רבנים, שרים, חברי כנסת, ראשי מפלגות, ראשי עיר, יועצים אסטרטגיים ואנשי תקשורת • צפו בגלריה של הצלם יעקב כהן (ברנז'ה)
הפרשן החרדי ישראל כהן, מרדיו 'קול ברמה', השיא אמש (שלישי) את בתו יוטאלה עם הבחור אליעזר משה קליין, באירוע מתוקשר והמוני שנערך באולמי 'גני הדקל' בבני ברק | החתונה הפכה למפגן כוח והצליחה לאחד את כולם - רבנים, שרים וחברי כנסת מכל המפלגות, אישי ציבור, אנשי תקשורת ופרסום • צפו בגלריה של הצלם שוקי לרר (ברנז'ה)
הגאון הרב יגאל כהן, מגדולי מזכי הרבים בדורנו, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, חיתן אמש (שלישי) את בתו מיכל עם הבחור דוד ברוך שטרית, מבכירי ישיבת 'יסודות - לב' ובנו של הגאון הרב אליהו שטרית שהיה החברותא של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל • בסידור חופה וקידושין כובד הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף • באירוע שנערך באולמי 'אווניו' השתתפו: רבנים, אישי ציבור, אנשי עסקים וידוענים • צפו בגלריה של הצלם אלעזר פיינשטיין (חרדים)
