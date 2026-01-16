גלריה נרחבת הרב רפי מנת חיתן את בנו; מי הגיע לאחל מזל טוב? באולמי כתר הרימון נערכה חתונת בנו של הרב רפי מנת, רב קונצרן אוסם-נסטלה וראש המוסדות בזכרון יעקב עם משפחת קסטנבוים |רבנים ואישי ציבור עלו לאחל מזל טוב ולשמח חתן וכלה | צפו בתיעוד (ברנז'ה)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 13:15