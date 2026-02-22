חצי מיליון דולר או שבת? יעל שלביה חושפת את הקו האדום

יעל שלביה, מוכיחה שגם בעולם של מיליוני דולרים, יש דברים שפשוט אי אפשר לקנות – וזה מתחיל בתפילה ושמירה על קדושת השבת.

בראיון חושפני לתוכנית 'מועדון לילה' ב'קשת 12', שיתפה שלביה את הקהל בערכים עליהם גדלה באולפנה הדתית. "היה לי חלום להיות רבנית", הודתה במפתיע והבהירה כי הגבולות שלה ברורים מתמיד: "אני שומרת שבת – גם אם יציעו לי חצי מיליון דולר, אני לא אעבוד בשבת".

הדברים מצטרפים לראיון שהעניקה בעבר לעיתונאי בר זגה באתר ynet, שם הבהירה כי שמירת הדת היא חלק בחייה. "אני מתפללת ושומרת כשרות", סיפרה והוסיפה הצהרה לגבי העתיד: "אני רוצה לשלוח את הילדים שלי לחינוך דתי. יש דברים שהחלטתי שאני שומרת עליהם ואלו הגבולות שלי".