כחלק מהגדלת צי המטוסים מחווה לאגדה הישראלית: זה המפורסם שעודנו בחיים שייקרא על שמו מטוס ארקיע הכריזה על כ-40 יעדים אליהם תטוס החברה בעונה הקרובה, באמצעות הגדלת הצי ל-18 מטוסים, שברבים מהם יוצעו מחלקות העסקים והפרימיום לצד מחלקות התיירים | עוד הוכרז כי אחד ממטוסי האיירבוס A320 החדשים של החברה ייקרא על שם יהורם גאון (תעופה, ברנז'ה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 19:24