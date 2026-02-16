כיכר השבת
כחלק מהגדלת צי המטוסים

מחווה לאגדה הישראלית: זה המפורסם שעודנו בחיים שייקרא על שמו מטוס

ארקיע הכריזה על כ-40 יעדים אליהם תטוס החברה בעונה הקרובה, באמצעות הגדלת הצי ל-18 מטוסים, שברבים מהם יוצעו מחלקות העסקים והפרימיום לצד מחלקות התיירים | עוד הוכרז כי אחד ממטוסי האיירבוס A320 החדשים של החברה ייקרא על שם יהורם גאון (תעופה, ברנז'ה)

אבי נקש, עוז ברלוביץ ויהורם גאון (צילום: דוברות ארקיע)

חברת ארקיע מפרסמת היום (שני) את רשימת היעדים המלאה לעונת אביב-קיץ 2026, עם פריסה רחבה לצפון אמריקה, אסיה, אירופה, אגן הים התיכון ואפריקה. לצד היעדים הקבועים והמבוקשים, מצטרפים מספר קווים חדשים שמרחיבים את אפשרויות הבחירה לנוסעים הישראלים בעונה הקרובה.

מדובר במפת טיסות מגוונת במיוחד, הכוללת גם טיסות ארוכות טווח ליעדים רחוקים וגם חופשות קצרות וקלאסיות באירופה ובים התיכון, שילוב שצפוי למקם את ארקיע כשחקן משמעותי בקיץ 2026.

בין היעדים הרחוקים של ארקיע לעונה הקרובה: ניו יורק, האנוי, בנגקוק ופוקט. לצדם, שלל יעדים באירופה לרבות שלושה יעדים בספרד - ברצלונה, איביזה ומלאגה. בנוסף, בעונה הקרובה החברה תטוס לכעשרה יעדים ביוון.

בנוסף לפרסום רשימת היעדים, ארקיע הודיעה כי אחד המטוסים בצי החברה יישא את שמו של יהורם גאון, מחווה לאחד מאנשי התרבות הבולטים בישראל, כחלק מחיבור בין עולם התעופה למורשת ולתרבות המקומית.

