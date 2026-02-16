חברת ארקיע מפרסמת היום (שני) את רשימת היעדים המלאה לעונת אביב-קיץ 2026, עם פריסה רחבה לצפון אמריקה, אסיה, אירופה, אגן הים התיכון ואפריקה. לצד היעדים הקבועים והמבוקשים, מצטרפים מספר קווים חדשים שמרחיבים את אפשרויות הבחירה לנוסעים הישראלים בעונה הקרובה.
מדובר במפת טיסות מגוונת במיוחד, הכוללת גם טיסות ארוכות טווח ליעדים רחוקים וגם חופשות קצרות וקלאסיות באירופה ובים התיכון, שילוב שצפוי למקם את ארקיע כשחקן משמעותי בקיץ 2026.
בין היעדים הרחוקים של ארקיע לעונה הקרובה: ניו יורק, האנוי, בנגקוק ופוקט. לצדם, שלל יעדים באירופה לרבות שלושה יעדים בספרד - ברצלונה, איביזה ומלאגה. בנוסף, בעונה הקרובה החברה תטוס לכעשרה יעדים ביוון.
בנוסף לפרסום רשימת היעדים, ארקיע הודיעה כי אחד המטוסים בצי החברה יישא את שמו של יהורם גאון, מחווה לאחד מאנשי התרבות הבולטים בישראל, כחלק מחיבור בין עולם התעופה למורשת ולתרבות המקומית.
