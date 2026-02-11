כיכר השבת
"שמעו פיצוץ חזק": המטוס נאלץ לסטות בדרך לנחיתת חירום - וזה מה שהתגלה | תיעוד

טיסה פנימית בתוך ניגריה של חברת התעופה הניגרית 'אריק אייר' הפכה לזירת אימה לאחר שהנוסעים והצוות שמעו פיצוץ חזק מכיוון אחד המנועים | המטוס סטה ממסלולו ונחת נחיתת חירום בדרך | הנוסעים ירדו בשלום, אך החוקרים נדהמו לגלות כי אחד המנועים התפוצץ באוויר ויצא מכלל שימוש (תעופה)

הנוסעים המבועתים מתעדים: כך נראה המנוע
הנוסעים המבועתים מתעדים: כך נראה המנוע (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
הנוסעים המבועתים מתעדים: כך נראה המנוע (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

הלשכה לחקירות בטיחות בניגריה, NSIB, מסרה כי מטוס בואינג 737-7GL של חברת אריק אייר, בעל מספר רישום 5N-MJF, שהיה בטיסה פנימית סדירה מלאגוס לפורט הרקורט, חווה כשל במנוע במהלך הטיסה היום (רביעי) אך נחת בשלום לשדה התעופה בנין.

מטעם חברת אריק אייר נמסר כי הצוות שמע "קול פיצוץ חזק" ואז נאלץ לסטות לבנין. "הצוות שהייתה על סיפון טיסה W3 740 של אריק אייר נקט באמצעי הזהירות הדרושים לאחר שניזוק המנוע השמאלי ב-11 בפברואר" נכתב.

על פי הודעת הלשכה, בהתאם לנהלי בטיחות סטנדרטיים, הצוות ביצע כיבוי מנועים זהיר והסיט את הטיסה לשדה התעופה המתאים הקרוב ביותר. הלשכה אישרה כי המטוס נחת ללא תקלות, וכל הנוסעים והצוות ירדו כרגיל. לא דווח על נפגעים.

המנוע המפוצץ לאחר הנחיתה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
המנוע המפוצץ לאחר הנחיתה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

"חקירות ראשוניות בנמל התעופה בנין מצביעות על נזק משמעותי למנוע הפגוע, בהתבסס על הערכה חזותית ראשונית. בהתאם לחובה הסטטוטורית שלה ולתקנים הבינלאומיים תחת נספח 13 של ICAO, ה-NSIB הודיע ​​כי פתח בחקירה".

"צוות ההערכה בדרכו לבנין כדי לאבטח את המטוס, לתעד ראיות, לראיין אנשי צוות רלוונטיים ועדים ולאחזר נתוני טיסה ומידע ממקליטי קול מתא הטייס", נכתב בהצהרה.

המנוע המפוצץ לאחר הנחיתה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

הלשכה הוסיפה כי היא עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם רשות התעופה האזרחית הניגרית, ה-NCAA, חברת התעופה אריק אייר ובעלי עניין אחרים כדי לחקור את רצף האירועים וכל גורם תורם. על פי ה-NSIB, דו"ח ראשוני יפורסם תוך 30 יום, בעוד שדו"ח סופי יפורסם בסיום החקירה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

כיכר השבת
