הזמר והיוצר יהורם גאון, התחתן השבוע ביום שני עם בת זוגו אלה לוסה בחתונה חשאית | מי שסידר את הקידושין היה הראשון לציון הגרש"מ עמאר, ברכות בחופה קיבלו חתניו של מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל | תיעוד (חדשות ברנז'ה)
לפי פרסומים ברשתות החברתיות, הזמר והשחקן יהורם גאון הביע תמיכה בעצרת החרדים "לא בגלל שאני נגד השוויון בנטל, אלא בגלל השנאה ללומדי התורה". מנהלתו הכחישה את הדברים בשיחה עם 'כיכר השבת': "יהורם גאון לא ישתתף בעצרת" (חרדים,בארץ)
המכרז להקמת ערוץ ייעודי למורשת ישראל נסגר. את הקבוצה הזוכה מוביל מוטי שקלאר, לשעבר מנכ"ל רשות השידור, וחברים בה הרב יצחק דוד גרוסמן, הזמר והיוצר יהורם גאון ואיש העסקים החבדני"ק פרופ' שלמה קאליש. בין הגופים העומדים מאחורי הקבוצה נמצא "אורות", המשלב כיום תכנים יהודיים באתר YNET