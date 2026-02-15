( צילום: שאטרסטוק )

חוקרים בינלאומיים הבודקים את נסיבות התרסקות טיסה 171 של חברת אייר אינדיא באחמדאבאד ביוני 2025, הגיעו למסקנה מזעזעת: האסון שגבה את חייהם של 260 בני אדם לא נגרם כתוצאה מתקלה טכנית, אלא ממעשה מכוון. כך דיווח העיתון האיטלקי "Corriere della Sera" בהסתמך על שני מקורות המעורבים בשיחות בין ממשלת הודו לבין וושינגטון.

באסון הקשה נהרגו 260 בני אדם, בהם נוסעים ואנשים ששהו במעונות סטודנטים לרפואה שעליהם התרסק המטוס. נוסע אחד בלבד שרד את האסון בנס. מדובר באחד מאסונות התעופה הקשים בהיסטוריה של הודו, שהותיר משפחות שלמות באבל עמוק. מתגי הדלק הוזזו במכוון על פי הממצאים שפורסמו, החוקרים קבעו כי מנועי המטוס כובו באמצעות העברת מתגי בקרת הדלק ממצב "run" למצב "cut-off" זמן קצר לאחר ההמראה. מדובר בפעולה שאינה יכולה להתבצע בטעות או כתוצאה מתקלה טכנית, אלא רק באמצעות פעולה ידנית מכוונת בתא הטייס. מלכה במדים: מקסימה מלכת הולנד החליפה את הכתר ברובה דני שפיץ | 13:45 דו"ח ראשוני שפורסם ביולי 2025 על ידי לשכת חקירת תאונות האוויר של הודו כבר ציין כי רגעים ספורים לאחר ההמראה הוזזו מתגי הדלק בתא הטייס. בהקלטת תא הטייס, שהפכה למרכזית בחקירה, נשמע אחד הטייסים שואל את חברו בבהלה: "מדוע כיבית את הדלק?", והאחר משיב בתדהמה כי לא ביצע פעולה כזו.

טיסה ( צילום: שטארסטוק )

החשד מופנה כלפי הקברניט

לפי הדיווח האיטלקי, החשד המרכזי מופנה כלפי קברניט הטיסה, קפטן סומיט סבהרוואל, שלפי הנטען סבל מדיכאון בתקופה שקדמה לאסון. עם זאת, יצוין כי אביו של הקברניט דחה בתוקף את ההאשמות והכחיש דיווחים שלפיהם בעיות אישיות הובילו לחרדה או לדיכאון שמהן לכאורה סבל בנו.

המשפחה טוענת כי מדובר בניסיון להטיל אשמה על טייס מנוסה שאינו יכול להגן על עצמו, וכי יש לבחון את כל האפשרויות לפני הסקת מסקנות חד משמעיות. יחד עם זאת, החוקרים ממשיכים לבדוק את כל הראיות הטכניות והאנושיות שעשויות לשפוך אור על הרגעים הקריטיים שקדמו לאסון.

השלכות בינלאומיות

ממצאי החקירה, אם יאושרו באופן רשמי, עשויים להוביל לשינויים משמעותיים בנהלי הבטיחות בתעופה האזרחית ברחבי העולם. כיום, רשויות התעופה בהודו ובמדינות נוספות בוחנות את הצורך בהגברת הפיקוח על מצבם הנפשי של טייסים, ובהטמעת מנגנוני בטיחות נוספים שימנעו מצבים דומים בעתיד.

עולם התעופה הבינלאומי עוקב בדריכות אחר התפתחויות החקירה, שכן מדובר באחד המקרים הנדירים בהם חוקרים מצביעים על פעולה מכוונת של אחד מאנשי הצוות כגורם לאסון תעופה. עוד יעודכן.