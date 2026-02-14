כיכר השבת
מסוכן לחולי ריאות

בשל האובך הכבד: האוויר של ישראל - המזוהם ביותר בעולם | ועד מתי זה יימשך? 

ישראל עקפה היום את כל מדינות העולם ברמת זיהום האוויר, אירוע חריג שמתרחש בעקבות רוחות אפריקאיות שנדדו לארצנו | זיהום האוויר צפוי להתפוגג בהדרגה | משרד הבריאות יצא בהנחיות בעקבות המצב החריג (חדשות, בארץ) 

זיהום אוויר חריג בישראל (צילום: יונתן סינדל / פלאש 90)

ירושלים ותל אביב הגיעו היום לצמרת הערים המזוהמות ביותר בעולם, בעקבות מזג אוויר חריג שאפיין את היומיים האחרונים, כך עולה מנתונים רשמיים.

זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד נרשם היום בכל אזורי הארץ בשל ריכוזים משמעותיים של חלקיקים נשימים. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות פרסמו התרעה לציבור בעקבות תנאי איכות האוויר הירודים, שמקורם ברוחות דרומיות מערביות המסיעות אבק מכיוון צפון אפריקה אל האזור.

על פי הודעת משרד הבריאות, המלצה מיוחדת ניתנה לאוכלוסיות רגישות, הכוללות חולי לב וכלי דם, חולי ריאות, קשישים, ילדים ונשים בהיריון, "להימנע מפעילות גופנית מאומצת בחוץ". יתר האוכלוסייה נקראה לצמצם את הפעילות הגופנית המאומצת מחוץ למבנים סגורים עד לשיפור המדדים.

נתוני תחנות הניטור מצביעים על כך שהזיהום הכבד צפוי להימשך במהלך שעות הערב של יום שבת. עם זאת, החזאים צופים כי שיפור הדרגתי באיכות האוויר יחל במהלך הלילה. ביום ראשון בשעות הבוקר עדיין צפוי זיהום אוויר ברמה של בינוני עד גבוה, ומשעות הצהריים והלאה הוא צפוי לרדת לרמה בינונית, אז יושפעו המדדים גם מריכוזי אוזון בנוסף לאבק.

המשרד להגנת הסביבה מסר כי ימשיך לעדכן את הציבור בהתאם למדידות בתחנות הניטור הפרוסות ברחבי המדינה.

כאמור, הנתונים העולים ממדד איכות האוויר העולמי מצביעים על כך שתל אביב וירושלים ניצבו היום בראש רשימת הערים המזוהמות ביותר, כך לפי דיווח ב-N12.

בתל אביב נרשמה רמת זיהום חריגה במיוחד של יותר מ-2,000 יחידות במדד, נתון הגבוה פי כמה מהעיר לאהור שבפקיסטן, המדורגת במקום השלישי בעולם עם מדד של 243 בלבד,

1
זה לא זיהום אוויר זה אובך
חגית
האוויר יכול להיות מזוהם בחיידקים או לחלופין באבק...
דודי

