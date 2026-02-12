כיכר השבת
מעוניין בפרטיות?

הרחק מאור הזרקורים ומהרשתות: הצעד החדש של אבנר נתניהו

בנו של ראש הממשלה, שמקפיד לרוב להתרחק מאור הזרקורים, מחק לאחרונה את חשבונותיו הפומביים ברשתות החברתיות ונעלם לחלוטין מתחת לרדאר (אנשים)

אבנר נתניהו, בנו הצעיר של ראש הממשלה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

אבנר נתניהו, בנם הקטן של ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה, מקפיד לרוב להתרחק מאור הזרקורים. זאת בשונה מאחיו הגדול יותר, יאיר נתניהו, שמרבה להתבטא בפומבי בסוגיות אקטואליות - ולאחרונה אף מונה לכהן כחבר מרכז הליכוד.

אלא שעד עתה, בתקופה האחרונה, הפעיל אבנר נתניהו חשבונות ב. כעת גם מכך הוא מבקש לברוח והוא לאחרונה מחק אותן ונעלם לחלוטין מהרשת. כך דווח הערב (חמישי) ב'וואלה'.

לפי הדיווחים, זו לא פעם ראשונה שבה אבנר כך נוהג. לפני מספר שנים הוא גם כן מחק את חשבונותיו ברשתות החברתיות למשך כשנתיים.

לפני חודשים אחדים, בשבועות שקדמו למלחמת עם כלביא באיראן, עלה אבנר נתניהו לכותרות בשל החתונה שהייתה צפויה לו. אביו ראש הממשלה אף הגיע לבית הכנסת הגדול בירושלים בשבת לפני החתונה ועלה לתורה.

אחד הנוכחים סיפר לאתר 'כיכר השבת' לאחר מכן: "אבנר נשא דרשה מרגשת במיוחד אודות לערכים הרוחניים שספג בבית הוריו, הוא סיפר גם על התקופות שהיה לומד תורה ויהדות אצל הסבא שמואל בן ארצי ז"ל ואף הציג את ספרו 'נוברדוק' על עולם הישיבות בליטא שלפני השואה".

בפועל החתונה נדחתה בשל המלחמה באיראן, שפרצה זמן קצר לפני האירוע. היו שהשמיעו טענות שהחתונה הייתה הונאה מצד נתניהו. ראש הממשלה הכחיש זאת שוב ושוב. לפועל החתונה מאז בוטלה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באנשים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר