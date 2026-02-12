הרחק מאור הזרקורים ומהרשתות: הצעד החדש של אבנר נתניהו

אבנר נתניהו, בנם הקטן של ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה, מקפיד לרוב להתרחק מאור הזרקורים. זאת בשונה מאחיו הגדול יותר, יאיר נתניהו, שמרבה להתבטא בפומבי בסוגיות אקטואליות - ולאחרונה אף מונה לכהן כחבר מרכז הליכוד.

אלא שעד עתה, בתקופה האחרונה, הפעיל אבנר נתניהו חשבונות ברשתות החברתיות. כעת גם מכך הוא מבקש לברוח והוא לאחרונה מחק אותן ונעלם לחלוטין מהרשת. כך דווח הערב (חמישי) ב'וואלה'.

לפי הדיווחים, זו לא פעם ראשונה שבה אבנר כך נוהג. לפני מספר שנים הוא גם כן מחק את חשבונותיו ברשתות החברתיות למשך כשנתיים.

לפני חודשים אחדים, בשבועות שקדמו למלחמת עם כלביא באיראן, עלה אבנר נתניהו לכותרות בשל החתונה שהייתה צפויה לו. אביו ראש הממשלה אף הגיע לבית הכנסת הגדול בירושלים בשבת לפני החתונה ועלה לתורה.

מחקו את ישראל: אפליקציה אנטישמית חדשה צוברת תאוצה בעולם משה בשן | 11.02.26

אחד הנוכחים סיפר לאתר 'כיכר השבת' לאחר מכן: "אבנר נשא דרשה מרגשת במיוחד אודות לערכים הרוחניים שספג בבית הוריו, הוא סיפר גם על התקופות שהיה לומד תורה ויהדות אצל הסבא שמואל בן ארצי ז"ל ואף הציג את ספרו 'נוברדוק' על עולם הישיבות בליטא שלפני השואה".

בפועל החתונה נדחתה בשל המלחמה באיראן, שפרצה זמן קצר לפני האירוע. היו שהשמיעו טענות שהחתונה הייתה הונאה מצד נתניהו. ראש הממשלה הכחיש זאת שוב ושוב. לפועל החתונה מאז בוטלה.