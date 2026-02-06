המאבק העולמי מתרחב: 'לאסור רשתות חברתיות לבני נוער'

בעקבות החוק החלוצי של אוסטרליה, שאוסר מאז דצמבר 2025 על ילדים מתחת לגיל 16 להשתמש ברשתות חברתיות, מתפשטת יוזמה עולמית המגבילה את גישת בני הנוער לפלטפורמות הדיגיטליות. מאז כניסת החוק לתוקף, נמחקו באוסטרליה למעלה מ־4.7 מיליון חשבונות שנפתחו על ידי משתמשים צעירים מגיל 16, צעד שסימן את תחילתו של גל רגולטורי בינלאומי.

בצרפת אישרה האספה הלאומית ב־27 בינואר חוק שיאסור על ילדים מתחת לגיל 15 להחזיק חשבון ברשת חברתית, כאשר הנשיא עמנואל מקרון קרא ליישומו כבר עד ספטמבר הקרוב. לדבריו, "המוחות של ילדינו אינם למכירה - לא לפלטפורמות אמריקאיות ולא לסיניות".

גם דנמרק הודיעה כי תקדם איסור דומה לבני פחות מ־15, תוך מתן אפשרות חריגה בהסכמת הורים לילדים בגילאי 13–14 לאחר הערכה אישית. ראש הממשלה מדה פרדריקסן טענה כי הפלטפורמות "גונבות מילדינו את הילדות". בפינלנד מסתמן קונצנזוס ציבורי רחב בעד הגבלת הגישה: שני שלישים מהציבור הביעו תמיכה באיסור, וראשת הממשלה פטֶרי אורפו כבר הכריזה כי "הניסוי האנושי הבלתי מבוקר" ברשתות חייב להסתיים.

בבריטניה הודיעו מנהיגת המפלגה השמרנית, קמי בדנוק, וממשלת רישי סונאק כי הם שוקלים מודלים דומים לאוסטרליה. לדבריהם, "המגיפה השקטה" של התמכרות צעירים למסכים מחייבת פעולה דרמטית.

גם הודו, שוק הענק של Meta ו־YouTube, מצטרפת לדיון. חבר הפרלמנט דֵוָורַאיָלוּ מהמפלגה הדמוקרטית של טלנגנה הציג הצעת חוק פרטית שתאסור על פתיחת חשבון ברשתות חברתיות מתחת לגיל 16. "אנו לא רק רואים התמכרות המונית של ילדים - אלא גם הפכנו לספק הנתונים הגדול בעולם עבור פלטפורמות זרות", אמר לכתבים. כמה מדינות בהודו, בהן גואה, אנדרה פראדש וקרנטקה, כבר בוחנות חקיקה דומה.

בטורקיה מתוכננת הממשלה להגיש צו חקיקה עוד החודש שיאסור שירותי רשתות חברתיות לילדים מתחת לגיל 15. שרת המשפחה והשירותים החברתיים, מהינור אוזדמיר גוקטאש, הצהירה כי "אין לאפשר לפלטפורמות להפוך את ילדינו למוצר מסחרי". מלזיה הודיעה כי האיסור המקומי ייכנס לתוקף ביולי 2026.

בחברות הטכנולוגיה מגיבים בזהירות: מטא הזהירה כי האיסורים עלולים "לדחוף צעירים לאתרים פחות בטוחים ולא מפוקחים", בעוד מומחי פרטיות טוענים כי מנגנוני אימות גיל עלולים לפגוע בזכויות המשתמשים ולעודד שימוש בדרכים לעקוף את המגבלות.