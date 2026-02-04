יצירת עולם וירטואלי דרך הפרויקט ( צילום: צילום מסך )

ענקית הטכנולוגיה גוגל, שבבעלות אלפבית, הציגה השבוע את Project Genie - כלי ניסיוני המבוסס על מודל הבינה המלאכותית Genie 3 של חברת DeepMind. מדובר במערכת חדשנית שמסוגלת להפיק סביבות תלת־ממדיות ניתנות לחקירה ולהפעלה בזמן אמת, באמצעות הוראות טקסטואליות או תמונות בלבד.

ההכרזה עוררה רעידת אדמה בוול סטריט: מניית Unity Software צנחה ביותר מ־20%, מניית Take-Two Interactive איבדה כ־9%, ו־Roblox ירדה בכ־8% - כולן חברות גדולות בתחום הגיימניג. המשקיעים חוששים כי טכנולוגיות AI המסוגלות להפיק תוכן אינטראקטיבי בקלות יחסית עשויות לערער את המודל העסקי המסורתי של פיתוח משחקים. לפי הודעת החברה, הכלי כולל שלוש יכולות מרכזיות: World Sketching - אפשרות ליצירת סביבות מתיאורים טקסטואליים ותמונות; World Exploration - סיור בזמן אמת הכולל תנועה וחקר בסביבה; ו־World Remixing – שינוי והתאמה של עולמות קיימים לכדי חוויות חדשות. המערכת פועלת בקצב של 24 פריימים לשנייה וברזולוציה של 720p, כאשר משך ההפקה מוגבל בשלב זה לדקה אחת בלבד.

יוצר עולמות וירטואלים. הפרויקט ( צילום: צילום מסך )

עם זאת, בגוגל מדגישים כי פרויקט ג’יני "איננו מנוע פיתוח משחקים מלא, ואינו מיועד להחליף מערכות פיתוח קיימות". בשנים הקרובות מתכננת החברה להרחיב את הגישה לכלי גם מחוץ לארצות־הברית ולהוסיף יכולות מתקדמות, בהן אירועים דינמיים בזמן אמת.

בינתיים, הכלי זמין למנויי Google AI Ultra בארצות־הברית, במחיר של 250 דולר לחודש, ומהווה חלק משאיפתה רחבת־ההיקף של גוגל בתחום ה־AGI - בינה מלאכותית כללית שמסוגלת לחקות וללמוד חוקים פיזיקליים והתנהגות אינטראקטיבית.