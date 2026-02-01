כיכר השבת
מהפכה באוויר

הסיוט של סין: המכונה האוטונומית של הפנטגון משנה את פני המלחמה

צעד דרמטי במערב האוקיינוס השקט: ה-MQ-25 של בואינג השלים ניסוי קריטי המוכיח יכולת תקיפה ותדלוק אוטונומית. הכלי החדש יאפשר לצי האמריקני לפעול מחוץ לטווח הטילים הסיניים, ובכך ינטרל את אסטרטגיית ההגנה של בייג'ינג וישנה את מאזן האימה (בעולם)

שיגור מטוס אוטונמי מספינת הקרב (צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב.)

העידן שבו מטוסי קרב מאוישים נאלצים לבזבז שעות טיסה יקרות רק כדי לתדלק את חבריהם בדרך ליעד – עומד להסתיים. בנמל התעופה מיד- נרשם השבוע רגע היסטורי, כאשר ה-MQ-25A Stingray, המתדלק הבלתי מאויש הראשון של הצי האמריקני, החל בצעדיו הראשונים על המסלול.

עצמאות מלאה בלחיצת כפתור במהלך סדרת ניסויים שבוצעה על ידי טייסות הניסוי המובחרות VX-23 ו-UX-24, הכלי הוכיח יכולת ניווט אוטונומית מרשימה. בלחיצת כפתור אחת, ה-Stingray יצא מההאנגר וביצע תמרונים מדויקים על הקרקע ללא מגע יד אדם. יכולת זו היא קריטית במיוחד עבור הפעלה מסיפון צפוף של נושאת מטוסים, שם כל טעות קטנה עלולה להוביל לאסון.

מטוס B-22 Osprey (צילום: חשבון רשמי של צבא ארה"ב סנטקום)

שחרור ה"סופר הורנט" למלחמה הבשורה האמיתית מאחורי הפרויקט של בואינג היא האופטימיזציה של הכוח האווירי.

כיום, כשליש מגיחות מטוסי ה-F/A-18 מוקדשות לתדלוק, מה ששוחק את גוף המטוס ומסיט טייסים ממשימות קרב. כניסתו של ה-Stingray לשירות, הצפויה לאחר טיסת הבכורה ב-2026, תאפשר למטוסי הדור החמישי והשישי להגיע רחוק יותר ולהישאר באוויר זמן רב יותר, מבלי להסתמך על מערכות מאוישות.

מעבר לדלק: עיניים בשמיים העיצוב החדשני של הכלי כולל כונס אוויר עליון המקטין את חתימת המכ"ם שלו, מה שמאפשר לו לפעול בחשאיות.

מעבר לתפקידו כ"תחנת דלק מעופפת", המטוס מצויד בצריח אופטי מתקדם ההופך אותו למכונת איסוף מודיעין וסיור עוצמתית. זהו הצעד הראשון בחזון הצי להפוך את רוב הכנף האווירית למערך בלתי מאויש המשתף פעולה עם טייסים אנושיים (MUM-T).

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר