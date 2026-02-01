שיגור מטוס אוטונמי מספינת הקרב ( צילום: החשבון הרשמי של פיקוד המרכז של ארה"ב. )

העידן שבו מטוסי קרב מאוישים נאלצים לבזבז שעות טיסה יקרות רק כדי לתדלק את חבריהם בדרך ליעד – עומד להסתיים. בנמל התעופה מיד-אמריקה נרשם השבוע רגע היסטורי, כאשר ה-MQ-25A Stingray, המתדלק הבלתי מאויש הראשון של הצי האמריקני, החל בצעדיו הראשונים על המסלול.

עצמאות מלאה בלחיצת כפתור במהלך סדרת ניסויים שבוצעה על ידי טייסות הניסוי המובחרות VX-23 ו-UX-24, הכלי הוכיח יכולת ניווט אוטונומית מרשימה. בלחיצת כפתור אחת, ה-Stingray יצא מההאנגר וביצע תמרונים מדויקים על הקרקע ללא מגע יד אדם. יכולת זו היא קריטית במיוחד עבור הפעלה מסיפון צפוף של נושאת מטוסים, שם כל טעות קטנה עלולה להוביל לאסון.

שחרור ה"סופר הורנט" למלחמה הבשורה האמיתית מאחורי הפרויקט של בואינג היא האופטימיזציה של הכוח האווירי.

כיום, כשליש מגיחות מטוסי ה-F/A-18 מוקדשות לתדלוק, מה ששוחק את גוף המטוס ומסיט טייסים ממשימות קרב. כניסתו של ה-Stingray לשירות, הצפויה לאחר טיסת הבכורה ב-2026, תאפשר למטוסי הדור החמישי והשישי להגיע רחוק יותר ולהישאר באוויר זמן רב יותר, מבלי להסתמך על מערכות מאוישות.

מעבר לדלק: עיניים בשמיים העיצוב החדשני של הכלי כולל כונס אוויר עליון המקטין את חתימת המכ"ם שלו, מה שמאפשר לו לפעול בחשאיות.

מעבר לתפקידו כ"תחנת דלק מעופפת", המטוס מצויד בצריח אופטי מתקדם ההופך אותו למכונת איסוף מודיעין וסיור עוצמתית. זהו הצעד הראשון בחזון הצי להפוך את רוב הכנף האווירית למערך בלתי מאויש המשתף פעולה עם טייסים אנושיים (MUM-T).