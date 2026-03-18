טראמפ כתב מילה אחת אחרי ניצחון דרמטי של ונצואלה - ועורר סערה

ונצואלה זכתה באליפות העולם בבייסבול לאחר שניצחה את ארצות הברית 3:2 בגמר, הישג ראשון בתולדותיה. זמן קצר אחרי הניצחון, הנשיא דונלד טראמפ פרסם פוסט קצר ברשת החברתית שבבעלותו שבו כתב: "STATEHOOD!!!", בתרגום חופשי: "הפיכה למדינה".

הפוסט הגיע יום לאחר שניצחון ונצואלה על איטליה בחצי הגמר הוביל אותו לכתוב כי "וואו! ונצואלה ניצחה את איטליה... דברים טובים קורים לוונצואלה לאחרונה! אני תוהה מה עומד מאחורי הקסם הזה? מדינה מספר 51, מישהו?", רמז לאפשרות שתהפוך למדינה ה־51 של ארצות הברית.

הדברים עוררו תגובות מעורבות ברשתות החברתיות, כאשר חלק מהגולשים תמכו ברעיון, ואחרים התנגדו וטענו שמדובר בהצעה לא מציאותית ושאין קשר בין משחק בייסבול להחלטות מדיניות.

ברקע, היחסים בין המדינות השתפרו לאחר מבצע צבאי אמריקאי שבו נתפס הנשיא לשעבר ניקולס מדורו והובא לארצות הברית להעמדה לדין, ולאחרונה אף הונף מחדש דגל ארצות הברית בשגרירות בקראקס.

בקרב שחקני ונצואלה נרשמה התרגשות גדולה בעקבות הניצחון הנדיר, כאשר אחד השחקנים אמר: "המדינה שלי הייתה צריכה את האליפות הזאת. אני רק רוצה לגרום לעם שלי להיות גאה". בעקבות הניצחון הוכרז במדינה יום חג לאומי.