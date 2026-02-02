תוכנית ההגנה הניידת של DARPA הדגימה לאחרונה דרכים זולות וניתנות לשימוש חוזר להפלת רחפנים מאיימים - DARPA סוכנות למחקר מתקדם של משרד ההגנה האמריקאי Leidos Dynetics תוכנית ההגנה הניידת של DARPA הדגימה לאחרונה דרכים זולות וניתנות לשימוש חוזר להפלת רחפנים מאיימים | צילום: DARPA סוכנות למחקר מתקדם של משרד ההגנה האמריקאי Leidos Dynetics 10 10 0:00 / 0:20 תוכנית ההגנה הניידת של DARPA הדגימה לאחרונה דרכים זולות וניתנות לשימוש חוזר להפלת רחפנים מאיימים ( DARPA סוכנות למחקר מתקדם של משרד ההגנה האמריקאי Leidos Dynetics )

עולם הלחימה המודרני עובר תהליך דרמטי שמכונה "ביולוגיזציה" - תרגום התנהגות בעלי חיים לאסטרטגיה צבאית. באוניברסיטאות צבאיות מובילות בסין, מהנדסים שואבים השראה מהטבע כדי להגדיר מחדש את יכולותיהם של כלים בלתי מאוישים. הפיתוחים האחרונים מציגים תפיסה מרתקת: מודלים של טורף וטרף המתורגמים לקוד תוכנה השולט בנחילי רחפנים קטלניים.

על פי דיווח מקיף ב-Wall Street Journal, המחקר הסיני מתמקד בתרגום דפוסי התנהגות מהטבע לאלגוריתמים מבצעיים. זוהי מהפכה שעשויה לשנות את פני שדה הקרב באופן יסודי, ומעוררת דאגה לא מבוטלת בקרב מומחי ביטחון מערביים. עבור ישראל, המצויה בעיצומה של מאבק מתמשך מול ארגוני טרור המשתמשים ברחפנים, הפיתוחים הללו מהווים אתגר אסטרטגי משמעותי.

לוחמים בריטים מפעילים רחפנים ( צילום: צבא בריטניה | חשבון רשמי )

מנצים ליונים: אלגוריתמים ביולוגיים בפעולה

הגישה הסינית מבוססת על שני מודלים מרכזיים. האופציה הראשונה היא תפעול רחפני תקיפה כנצים: אלגוריתמים המבוססים על יכולת הציד של הנץ - זיהוי מטרה בודדת ובידודה מתוך הלהקה. הנץ, כידוע, מסוגל לזהות טרף בודד מתוך להקה גדולה ולהתמקד בו בלבד, תוך התעלמות מכל שאר המטרות. תכונה זו מתורגמת לקוד שמאפשר לרחפן לבחור מטרה ספציפית ולהתמקד בה עד להשמדתה. לצד זאת, רחפני הגנה מתנהלים כיונים: שימוש בדפוסי תעופה של יונים לצורך התחמקות והגנה דינמית. היונה ידועה ביכולתה להתחמק מטורפים באמצעות תמרוני תעופה בלתי צפויים ושינויי כיוון פתאומיים. אלגוריתמים אלו מאפשרים לרחפנים להתחמק מאש נ"מ ומניסיונות יירוט, תוך שמירה על יכולת התמרון והגמישות.

לוחם משלח כטב"ם טקטי מתקדם. הטכנולוגיה שכובשת את צבאות נאט"ו מאפשרת לכל חייל להפוך ליחידת תקיפה קטלנית ( צילום: צבא ארה"ב | U.S. Army חשבון רשמי )

נמלים, לווייתנים וזאבים: תיאום קבוצתי מושלם

המכנה המשותף של הפיתוח הטכנולוגי הוא תיאום קבוצתי: אלגוריתמים השואבים השראה מנמלים, לווייתנים וזאבי ערבות ליצירת סנכרון מושלם בין מאות כלים בו-זמנית. נמלים, למשל, מתקשרות ביניהן באמצעות פרומונים ומסוגלות לתאם פעולות מורכבות ללא מנהיג מרכזי. לווייתנים משתמשים בקולות תדר נמוך לתקשורת למרחקים ארוכים, וזאבים צדים בלהקות מתואמות תוך חלוקת תפקידים ברורה.

תרגום דפוסים אלו לעולם הרחפנים מאפשר יצירת נחילים אוטונומיים שמסוגלים לפעול ללא שליטה מרכזית, להתאים את עצמם לשינויים בשטח, ולתאם התקפות מורכבות. כל רחפן בנחיל "מבין" את תפקידו ומתאם את פעולותיו עם שאר חברי הנחיל, בדומה לאופן שבו זאבים מקיפים טרף או נמלים בונות שבילים יעילים למקורות מזון.

צוות צלפים ימי (MST) בקומנדו 42, המספקת סיוע במעקב במהלך תרגיל ימי ( צילום: חשבון רשמי של חיל הנחתים המלכותי| צבא בריטניה )

מהמעבדה לשדה הקרב: תוצאות מבהילות

למרות שחלק מהפיתוחים טרם נבחנו בלחימה מלאה, ניסויים מעבדתיים מציגים תוצאות מבהילות: נחילי "נצים" המסוגלים להשמיד מטרות תוך שניות בודדות. בניסויים שתועדו, רחפנים שהופעלו באמצעות אלגוריתמים ביולוגיים הצליחו לזהות מטרות נעות, לבודד אותן מתוך סביבה מורכבת, ולבצע תקיפה מדויקת בזמן קצר משמעותית מאשר מערכות קונבנציונליות.

עבור ישראל, המתמודדת עם איומי רחפנים מעזה ומלבנון, הפיתוחים הסיניים מהווים אזהרה ברורה. כפי שהזהיר לאחרונה מומחה המודיעין רפאל חיון, חמאס ממשיך להתחמש ולפתח יכולות חדשות, ותרחיש של נחילי רחפנים אוטונומיים עשוי להפוך למציאות גם בזירה שלנו. השאלה היא לא אם הטכנולוגיה הזו תגיע לידי ארגוני הטרור, אלא מתי.

המרוץ הטכנולוגי בתחום הרחפנים האוטונומיים מעלה גם שאלות הלכתיות ואתיות מורכבות. כפי שעלה בפרשת גוגל-צה"ל, השימוש בבינה מלאכותית למטרות צבאיות מעורר דילמות עמוקות. האם מותר להעניק לאלגוריתם סמכות להחליט על חיי אדם? מהן הגבולות המוסריים של אוטומציה בלחימה? שאלות אלו טרם זכו למענה הלכתי ברור, ודורשות התייחסות מעמיקה מצד גדולי ישראל.