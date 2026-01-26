המאבק על AI נקייה: גוגל נגד OpenAI בדאבוס

בפורום הכלכלה העולמי שנערך בדאבוס הכריז מנכ"ל גוגל דיפמיינד, דמיס הסאביס, כי לחברה "אין כל תוכניות" להכניס פרסומות למערכת ה־Chatbot שלה, ג׳מיני. ההצהרה הזו הגיעה ימים אחדים בלבד לאחר שיריבתה הבולטת, OpenAI, הודיעה על תחילת ניסוי בהצגת תוכן ממומן למשתמשי ChatGPT בארצות הברית.

הסאביס רמז בעקיצה לעבר המתחרה כשהוסיף ש"אולי הם מרגישים צורך לייצר יותר הכנסות." גם מנכ"ל Anthropic, דריו אמודאי, הצטרף לביקורת: "אין לנו צורך למסחר מיליארד משתמשים חינמיים רק בגלל מירוץ מוות עם שחקן גדול אחר."

המהלך של OpenAI: שינוי כיוון אסטרטגי

OpenAI הודיעה כי תשלב פרסומות בגרסאות החינמיות ובמנויי "Go" בלבד, בעוד שמנויים מתקדמים יותר - כמו Plus, Pro ו־Enterprise - ימשיכו לחוות חוויית שימוש נקייה מפרסומות. בפוסט שפרסמה מנכ"לית חטיבת היישומים פידג'י סימו, הדגישה החברה כי המודעות יהיו "מסומנות בבירור ומופרדות מהתשובה האורגנית", כך שהבוט עצמו לא יושפע מתוכן מסחרי.

למרות זאת, מדובר בשינוי דרמטי במדיניות החברה. מנכ"ל OpenAI סם אָלטמן הצהיר בעבר שפרסום הוא "אופציה של מוצא אחרון" בשל החשש כי אמון המשתמשים ייפגע. אך העלויות הכבדות בתפעול מערכות AI גלובליות מאלצות את החברה לחפש מקורות הכנסה חדשים. לפי הערכות כלכליות, OpenAI עשויה להגיע להפסדים שנתיים של 17 מיליארד דולר עד 2026 - חרף הכנסות של כ־13 מיליארד בשנה החולפת.

גוגל בוחרת בדרך שונה

חסיס הבהיר כי מטרת ג׳מיני היא להיות "עוזר אוניברסלי אמיתי", והכניסת פרסומות עלולה לשבור את האמון הזה. עם זאת, פרשנים מזכירים שגוגל כבר מרוויחה מבינה מלאכותית – פשוט בדרכים אחרות. יכולות ה־AI החדשות המשולבות במנוע החיפוש, כמו "AI Overviews", כבר מציגות פרסומות לצד תשובות שנוצרו אוטומטית.

דאן טיילור, סגן נשיא הפרסום של גוגל, הסביר כי ג׳מיני והחיפוש "ממלאים תפקידים משלימים": החיפוש נשאר המרכז הכלכלי של פרסום מבוסס מידע, בעוד ג׳מיני מתמקדת ביצירה, ניתוח ותוכן.

המבחן האמיתי עוד לפנינו

בעוד שגוגל נהנית ממנוע רווח מבוסס היטב בהיקף של מעל 200 מיליארד דולר בשנה, OpenAI נאלצת למצוא דרכים חדשות לממן את צמיחתה. לפי נתוני שוק עדכניים, ChatGPT חוותה ירידה של כ־22% בביקורים היומיים בדצמבר האחרון, לעומת יציבות יחסית בהיקף השימוש בג׳מיני.

בין אם הצרכנים יקבלו פרסומות כמציאות חדשה או ימנעו משירותים ממומנים, השאלה הגדולה היא מי תצליח לשמור על אמון המשתמשים בעולם שבו גם הבינה המלאכותית עצמה נהפכה למוצר.