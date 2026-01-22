"אני חייזר": מאסק הפתיע את הקהל באולם עם הצהרה יוצאת דופן

בהופעה בלתי מתוכננת מראש, איל ההון אילון מאסק טס לשוויץ מקליפורניה כדי להשתתף בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שם התראיין מול מנכ״ל התאגיד האמריקאי BlackRock, לארי פינק, בפני אולם מלא.

כשפינק שאל אותו אם יש קשר משותף לכל החברות והפרויקטים שלו, מאסק השיב שהמטרה הסופית שלו היא “למקסם את עתיד הציוויליזציה”.

בהמשך התלוצץ לגבי מה שהוא אומר לאנשים כששואלים אותו אם קיימים חייזרים: “אני אומר להם שאני אחד מהם.” עם זאת, הוא ציין שגם לנוכח כל הלוויינים שמקיפים את כדור הארץ וכל השיגורים של SpaceX, אף אחד מהם "עדיין לא נדרש להתחמק מכלי טיס חייזריים".

בהתייחס למטרות השאפתניות של SpaceX בתחום האנרגיה והבינה המלאכותית, הוא ציין: “בשנים הקרובות, אנחנו רוצים להשיק לוויינים מבוססי אנרגיה סולארית עם בינה מלאכותית".

לדבריו, המרחב העצום בחלל מאפשר הרחבת קנה מידה אדירה: “יש כל כך הרבה מקום בחלל, והאפשרויות להרחבה הן עצומות", הצהיר מאסק, וסיכם: "אני רוצה, במידה רבה, למקסם את הסיכוי שלציוויליזציה יהיה עתיד טוב, ולהרחיב את המודעות מעבר לכדור הארץ".