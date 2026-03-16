פריצת דרך בייצור טקטי

אגרוף קטלני ב-10 מיליון דולר: מנוע ישראלי בטיל אמריקני

מנועי בית שמש חתמה על עסקת ענק לייצור מנועי סילון לטילי שיוט אמריקניים. ההזמנה, בסך 10.2 מיליון דולר, מהווה דריסת רגל משמעותית בפרויקטים העתידיים של חיל האוויר האמריקני (תקיפה והגנה)

משחתות טילים מונחים של חיל הים האמריקאי (צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב.)

חברת "מנועי בית שמש" רושמת הישג אסטרטגי משמעותי בשוק הביטחוני בארה"ב. המיזם המשותף של החברה, JetCat Defense, קיבל הזמנה ראשונה לייצור סדרתי של מנועי סילון קטנים מחברת CoAspire האמריקנית, בהיקף של כ-10.2 מיליון דולר.

מלחמה ללא הפסקה (צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב)

הקשר המבצעי: טילים זולים לאוקראינה?

ההזמנה מיועדת לחברה המתמחה בפיתוח טילי שיוט מתקדמים עבור ממשלת ארה"ב. לפי הערכות בתעשייה, ייתכן כי המנועים הישראליים מיועדים לטיל ה-RAACM – טיל שיוט זול וקטלני שנועד לייצור המוני, בין היתר עבור צבא אוקראינה. המעבר לייצור סדרתי מסמן את סיום שלבי הפיתוח והתחלת השלב המבצעי, שצפוי להניב הכנסות משמעותיות כבר במהלך 2026.

אמון טכנולוגי בשיא המלחמה

ב"מנועי בית שמש" רואים בעסקה הבעת אמון אדירה מצד לקוחות ביטחוניים אמריקניים. היכולת של המיזם לספק מנועי סילון קטנים במחירים תחרותיים ובייצור המוני עונה על הביקוש הגובר של הפנטגון למערכות טילים מבוססות הנעה סילונית.

הפנים ל-2027: פוטנציאל להזמנות נוספות

בחברה מעריכים כי זוהי רק ההתחלה. בהתאם להצלחת הפרויקט, ייתכן כי החל משנת 2027 היקף ההתקשרויות יגדל משמעותית, ככל שצבא ארה"ב יטמיע את טילי השיוט החדשים במערך המבצעי שלו.

