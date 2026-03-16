אגרוף קטלני ב-10 מיליון דולר: מנוע ישראלי בטיל אמריקני

משחתות טילים מונחים של חיל הים האמריקאי ( צילום: פיקוד המרכז של ארה"ב. )

חברת "מנועי בית שמש" רושמת הישג אסטרטגי משמעותי בשוק הביטחוני בארה"ב. המיזם המשותף של החברה, JetCat Defense, קיבל הזמנה ראשונה לייצור סדרתי של מנועי סילון קטנים מחברת CoAspire האמריקנית, בהיקף של כ-10.2 מיליון דולר.

הקשר המבצעי: טילים זולים לאוקראינה?

ההזמנה מיועדת לחברה המתמחה בפיתוח טילי שיוט מתקדמים עבור ממשלת ארה"ב. לפי הערכות בתעשייה, ייתכן כי המנועים הישראליים מיועדים לטיל ה-RAACM – טיל שיוט זול וקטלני שנועד לייצור המוני, בין היתר עבור צבא אוקראינה. המעבר לייצור סדרתי מסמן את סיום שלבי הפיתוח והתחלת השלב המבצעי, שצפוי להניב הכנסות משמעותיות כבר במהלך 2026.

אמון טכנולוגי בשיא המלחמה

ב"מנועי בית שמש" רואים בעסקה הבעת אמון אדירה מצד לקוחות ביטחוניים אמריקניים. היכולת של המיזם לספק מנועי סילון קטנים במחירים תחרותיים ובייצור המוני עונה על הביקוש הגובר של הפנטגון למערכות טילים מבוססות הנעה סילונית.

הפנים ל-2027: פוטנציאל להזמנות נוספות

בחברה מעריכים כי זוהי רק ההתחלה. בהתאם להצלחת הפרויקט, ייתכן כי החל משנת 2027 היקף ההתקשרויות יגדל משמעותית, ככל שצבא ארה"ב יטמיע את טילי השיוט החדשים במערך המבצעי שלו.