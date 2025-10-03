OpenAI היא חברת טכנולוגיה אמריקאית מובילה בתחום הבינה המלאכותית, שנוסדה בשנת 2015 על ידי סם אלטמן, אילון מאסק ואחרים. החברה מתמקדת בפיתוח טכנולוגיות בינה מלאכותית מתקדמות תוך שמירה על עקרונות אתיים ובטיחותיים.

החברה זכתה לתהודה עולמית עם השקת ChatGPT בנובמבר 2022, מודל שפה גדול המסוגל לנהל שיחות מורכבות, לכתוב טקסטים ולסייע במגוון משימות. בנוסף, החברה פיתחה את DALL-E, מערכת ליצירת תמונות מטקסט, ומודלים נוספים כמו GPT-4.

OpenAI החלה כארגון ללא מטרות רווח, אך עברה למבנה "רווח מוגבל" ב-2019. החברה מקיימת שיתופי פעולה משמעותיים עם מיקרוסופט, שהשקיעה מיליארדי דולרים בפיתוח הטכנולוגיה שלה. מטרתה המוצהרת היא לפתח בינה מלאכותית כללית (AGI) שתועיל לאנושות כולה.

החברה מובילה את השיח העולמי בנושא פיתוח אחראי של בינה מלאכותית, ומקדמת שקיפות ובטיחות בתחום. היא מפרסמת באופן קבוע מחקרים ומאמרים על התקדמות בתחום הבינה המלאכותית ואתגריה.