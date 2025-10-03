השבוע הציגה OpenAI את המהפכה הבאה בתחום הבינה המלאכותית - השקת Sora 2, דור חדש של מודל ליצירת סרטוני וידאו קצרים ומדויקים, תוך דגש חסר תקדים על ריאליזם, נאמנות פיזיקלית ויצירתיות חברתית. לצד המודל, החברה הוציאה אפליקציה בסגנון רשת חברתית המזכירה את TikTok, עם דגש על חדשנות, פיקוח על תוכן והגנה על פרטיות המשתמשים.

Sora 2 מסוגל להפיק קליפים באורך של עד 10 שניות, כשבפעם הראשונה המערכת מסנכרנת דיאלוגים, אפקטים קוליים ומוזיקת רקע באופן מדויק לסיטואציה הוויזואלית. המודל מציג רמות שליטה ויצירתיות המאפשרות הגשמת דמיונות - החל בסצנות מפורסמות מצולמות ועד אנימציות וקטעי קומיקס עשירים. בזכות מנגנוני פיזיקה משופרים, תנועת דמויות וחפצים בסרטונים נשארות צמודות לעולם המציאותי, כולל פעולות ספורט אולימפיות או טריקים באופניים, וקיימת אפשרות לטעויות "אנושיות" טבעיות כמו זריקת כדור שבעקבותיה מתרחש ריבאונד אמיתי.

החידוש המרכזי באפליקציית Sora הוא פיצ'ר "קמאיוס", המאפשר לכל משתמש, באמצעות אימות חד פעמי של קול ופנים, להכניס את עצמו או את חבריו לכל סצנה שנוצרת בבינה מלאכותית - מרכיבה על דרקונים ועד טורנירי כדורעף בחוף. לצד זאת, האפליקציה מעניקה למשתמשים שליטה עיצובית מלאה על האלגוריתם, פיקוח הורי, הגבלת זמן למסכים והפסקות רווחה תקופתיות, במטרה לצמצם התמכרות ולשמור על חוויה בריאה.

המהלך מגיע בשעה ששוק הווידאו הבינלאומי רותח, כשהמתחרים המרכזיים לא מפגרים מאחור: גוגל שילבה את Veo 3 ב-YouTube וב-Gemini עם יכולת הפקת סרטוני 1080p ופורמטים אנכיים, בעוד Meta התמקדה באינטגרציות חברתיות ובפיתוח מערכות יצירה בסגנון Movie Gen ו-Vibes. OpenAI בחרה לייצר בידול באמצעות מערכות בקרה, סימון מים בולטים, מסנני תוכן ואימות זהות, בניסיון להיאבק במצבים של "דיפ פייק" ודפוסי שימוש ממכרים.

לדברי מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, "היצירתיות עומדת בפני רגע של התפוצצות" - תקופה של צונאמי רעיונות ותוכן אישי בלתי מוגבל, אך באחריות החברות להבטיח שמירה על רווחת הציבור. ההשקה הנוכחית עלולה לשנות את הדרך בה אנו מתבוננים על סרטונים, על שיתוף ותזמון, ולהפוך כל משתמש - ליוצר עצמאי וחלק מטכנולוגיה חדשנית ופתוחה.