כיכר השבת
כולל סנכרון אפקטים קוליים ומוזיקה

עידן חדש ביצירת וידאו: OpenAI משיקה את Sora 2 לצד אפליקציה חברתית מתקדמת

המודל המתקדם של OpenAI, Sora 2, פותח יכולות פורצות דרך ביצירת סרטוני וידאו בינה מלאכותית, לצד אפליקציה חברתית המאפשרת לכל משתמש להופיע בסרטונים שהוא בעצמו יוצר | המהלך של החברה האמריקאית מסמן שינוי מהותי בשוק היצירה הדיגיטלית ומציב אותה בעימות ישיר מול ענקיות כמו Google עם Veo 3 ו-Meta עם Movie Gen (טכנולוגיה)

מתוך סרטון שיוצר ב-SORA 2 (צילום: צילום מסך)

השבוע הציגה את המהפכה הבאה בתחום הבינה המלאכותית - השקת Sora 2, דור חדש של מודל ליצירת סרטוני וידאו קצרים ומדויקים, תוך דגש חסר תקדים על ריאליזם, נאמנות פיזיקלית ויצירתיות חברתית. לצד המודל, החברה הוציאה אפליקציה בסגנון רשת חברתית המזכירה את TikTok, עם דגש על חדשנות, פיקוח על תוכן והגנה על פרטיות המשתמשים.

Sora 2 מסוגל להפיק קליפים באורך של עד 10 שניות, כשבפעם הראשונה המערכת מסנכרנת דיאלוגים, אפקטים קוליים ומוזיקת רקע באופן מדויק לסיטואציה הוויזואלית. המודל מציג רמות שליטה ויצירתיות המאפשרות הגשמת דמיונות - החל בסצנות מפורסמות מצולמות ועד אנימציות וקטעי קומיקס עשירים. בזכות מנגנוני פיזיקה משופרים, תנועת דמויות וחפצים בסרטונים נשארות צמודות לעולם המציאותי, כולל פעולות ספורט אולימפיות או טריקים באופניים, וקיימת אפשרות לטעויות "אנושיות" טבעיות כמו זריקת כדור שבעקבותיה מתרחש ריבאונד אמיתי.

החידוש המרכזי באפליקציית Sora הוא פיצ'ר "קמאיוס", המאפשר לכל משתמש, באמצעות אימות חד פעמי של קול ופנים, להכניס את עצמו או את חבריו לכל סצנה שנוצרת בבינה מלאכותית - מרכיבה על דרקונים ועד טורנירי כדורעף בחוף. לצד זאת, האפליקציה מעניקה למשתמשים שליטה עיצובית מלאה על האלגוריתם, פיקוח הורי, הגבלת זמן למסכים והפסקות רווחה תקופתיות, במטרה לצמצם התמכרות ולשמור על חוויה בריאה.

המהלך מגיע בשעה ששוק הווידאו הבינלאומי רותח, כשהמתחרים המרכזיים לא מפגרים מאחור: גוגל שילבה את Veo 3 ב-YouTube וב-Gemini עם יכולת הפקת סרטוני 1080p ופורמטים אנכיים, בעוד Meta התמקדה באינטגרציות חברתיות ובפיתוח מערכות יצירה בסגנון Movie Gen ו-Vibes. OpenAI בחרה לייצר בידול באמצעות מערכות בקרה, סימון מים בולטים, מסנני תוכן ואימות זהות, בניסיון להיאבק במצבים של "דיפ פייק" ודפוסי שימוש ממכרים.

לדברי מנכ"ל OpenAI, סם אלטמן, "היצירתיות עומדת בפני רגע של התפוצצות" - תקופה של צונאמי רעיונות ותוכן אישי בלתי מוגבל, אך באחריות החברות להבטיח שמירה על רווחת הציבור. ההשקה הנוכחית עלולה לשנות את הדרך בה אנו מתבוננים על סרטונים, על שיתוף ותזמון, ולהפוך כל משתמש - ליוצר עצמאי וחלק מטכנולוגיה חדשנית ופתוחה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות הטכנולוגיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר