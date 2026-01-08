כיכר השבת
"הרטיטה את הלבבות"

טלטלה מדינה שלמה: זאת מילת השנה לשנת תשפ"ו

אלפי גולשים בחרו את המילה "הביתה", המסמלת את חזרתם של החטופים לישראל לשלום, כמילת השנה שלהם | אלו המילים שהגיעו למקום השני והשלישי (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

האקדמיה ללשון הזמינה את הציבור לבחור את מילת השנה מתוך רשימת מילים שסימלו את השנה החולפת. לאחר ספירת הקולות של אלפי גולשים התברר ש-25 אחוז מהם בחרו את המילה "הביתה", המסמלת את חזרתם של החטופים לישראל לשלום.

למקום השני הגיע הצירוף בינה מלאכותית (15.2%), ומיד אחריו במקום השלישי - תקווה (14.6%). המילים המתמודדות האחרות היו גיוס, חקירה, טראומה, נרמול, "עם כלביא" - על שם המבצע באיראן, שבים ושיקום.

באקדמיה ציינו כי מילת השנה "הביתה" בהקשר של השנה החולפת מסמלת בעיני רבים את שובם של החטופים לביתם אחרי שנתיים איומות של כאב וציפייה.

"לאורך תקופה זו עלתה המילה שוב ושוב בשיח הציבורי, ואף הרטיטה את הלבבות בשיר שנעשה לאחד מסמלי המאבק והציפייה. עוד מייצגת המילה הביתה את החזרה ואת השאיפה לחזרה ליישובי העוטף וליישובי הצפון", הסבירו באקדמיה ללשון.

בשנה שעברה מילת השנה של האקדמיה הייתה חטופים, ברקע המלחמה המתמשכת ברצועת עזה ועשרות החטופים שהוחזקו אז בשבי חמאס. בשנים שקדמו לה זכו המילים בולען, טרלול ומטוש.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר