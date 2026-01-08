טלטלה מדינה שלמה: זאת מילת השנה לשנת תשפ"ו

האקדמיה ללשון הזמינה את הציבור לבחור את מילת השנה מתוך רשימת מילים שסימלו את השנה החולפת. לאחר ספירת הקולות של אלפי גולשים התברר ש-25 אחוז מהם בחרו את המילה "הביתה", המסמלת את חזרתם של החטופים לישראל לשלום.

למקום השני הגיע הצירוף בינה מלאכותית (15.2%), ומיד אחריו במקום השלישי - תקווה (14.6%). המילים המתמודדות האחרות היו גיוס, חקירה, טראומה, נרמול, "עם כלביא" - על שם המבצע באיראן, שבים ושיקום.

באקדמיה ציינו כי מילת השנה "הביתה" בהקשר של השנה החולפת מסמלת בעיני רבים את שובם של החטופים לביתם אחרי שנתיים איומות של כאב וציפייה.

"לאורך תקופה זו עלתה המילה שוב ושוב בשיח הציבורי, ואף הרטיטה את הלבבות בשיר שנעשה לאחד מסמלי המאבק והציפייה. עוד מייצגת המילה הביתה את החזרה ואת השאיפה לחזרה ליישובי העוטף וליישובי הצפון", הסבירו באקדמיה ללשון.

בשנה שעברה מילת השנה של האקדמיה הייתה חטופים, ברקע המלחמה המתמשכת ברצועת עזה ועשרות החטופים שהוחזקו אז בשבי חמאס. בשנים שקדמו לה זכו המילים בולען, טרלול ומטוש.