אין כניסה לתאומים זהים: התקלה המביכה של מערכת הזיהוי המתקדמת

נוסע בנמל התעופה של מומבאי חשף לאחרונה תקלה משעשעת אך גם מעוררת מחשבה במערכת זיהוי הפנים DigiYatra, המיועדת להקל על הכניסה לשדות תעופה בהודו.

בסרטון שפרסם באינסטגרם סיפר פרשנט מנון כי הוא ואחיו התאום הזהה, ששניהם רשומים במערכת המופעלת על ידי בינה מלאכותית, ניסו להיכנס יחד לשדה התעופה – אך נחסמו על ידי שערי הזיהוי הביומטריים.

לדבריו, המערכת זיהתה את שניהם כאדם אחד בלבד והציגה הודעת שגיאה שלפיה יותר מאדם אחד תואם לאותו פרצוף, ולכן הגישה סורבה.

בסרטון הוא נראה עומד לצד אחיו ומדגים כיצד הטכנולוגיה, שאמורה לייעל את תהליך הכניסה, מתקשה להתמודד עם מקרה של תאומים זהים. “אנחנו שני אחים תאומים, שנינו רשומים ב-DigiYatra. תראו את הקסם – כתוב ‘גישה נדחתה’ כי נמצא יותר מאדם אחד עם אותו הפנים,” אמר.

בהמשך פנה מנון למפעילי המערכת גם בהומור, ואמר כי הגיע הזמן לעשות משהו עבור תאומים זהים.

בעקבות הפרסום הגיבה DigiYatra רשמית וציינה כי היא מודה למנון על העלאת הנושא, וכי נציגיה יצרו עמו קשר בהודעה פרטית כדי לסייע ולבחון את המקרה לעומק. המקרה מדגיש כי גם מערכות בינה מלאכותית מתקדמות עלולות להיתקל בקשיים במצבים ייחודיים, וממחיש את הצורך במנגנוני גיבוי ופתרונות מותאמים כאשר הטכנולוגיה נתקלת בגבולות בלתי צפויים.