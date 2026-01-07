סוף עידן הקופאים? הכירו את הרובוט שמנהל חנות בכוחות עצמו

בפעם הראשונה בתולדות תערוכת CES, דוכן שלם הופעל על-ידי רובוט בלבד. חברת IntBot מקליפורניה הדהימה את המבקרים כששלחה את הרובוט ההומנואידי שלה, Nylo, לנהל באופן עצמאי את כל פעילות הדוכן - מתקשורת עם המבקרים ועד מתן הסברים טכניים ומענה לשאלות בזמן אמת.

Nylo, שנראה כמעט אנושי במבע ובתנועה, פעל ללא תסריט קבוע, כשהוא יוזם שיחות עם עוברי אורח, מגיב לשפת גוף, ומסתנכרן עם דינמיקת הקהל. כל זאת הודות למערכת הבינה החברתית IntEngine - פלטפורמה המשלבת עיבוד תמונה, קול ושפה טבעית, ומאפשרת לרובוט לקבל החלטות בזמן אמת על אופן ההתנהלות החברתית שלו.

לדברי מנכ״ל IntBot, ליי יאנג, מדובר בצעד אסטרטגי משמעותי:

"אנחנו עוברים מעולם של בינה דיגיטלית לבינה פיזית. במשך עשור דיברנו עם צ'אטבוטים דרך מסכים - עכשיו הבינה פושטת צורה ונכנסת למרחב האנושי שלנו, פנים מול פנים."

הטכנולוגיה החדשה מאפשרת ל-Nylo להבין הקשרים חברתיים, לתפעל אינטראקציות מורכבות, ולהסתדר גם בסביבה הומה אדם – יכולת הכרחית ליישומים במרחב הציבורי.

לא מדובר בניסוי ראשון של IntBot בזירה החברתית. בשנת 2025 שימש Nylo כרובוט מידע רשמי בכנס NVIDIA GTC, שם אינטראקציה עם אלפי משתתפים עברה ללא תקלות. כיום מפעילה החברה צי של רובוטים דומים בבתי מלון ובמרכזי שירות, שם הם מסייעים בקבלת אורחים ובמענה לשאלות שגרתיות.

אחת הדוגמאות הבולטות היא מלון Otonomous בלאס וגאס, שבו רובוט מדגם Nylo בשם Oto משמש כ“קצין האווירה הראשי” של המקום - מקבל את פני האורחים, מטפל בבקשות לחדרים, ואף מספק המלצות על מסעדות ואטרקציות בעיר.

"הרובוט מדבר בלמעלה מ-50 שפות," סיפר מייסד המלון פיליפ זיאדה, "והוא כבר חלק בלתי נפרד מצוות האירוח שלנו. הוא מטפל באינטראקציות חוזרות כדי שהאנשים יוכלו להתרכז באורחים עצמם."

IntBot רואה ברובוטים שלה לא תחליף לעובדים אנושיים אלא השלמה חכמה לצוותים - כלי שמייעל את השירות ומשנה את האופן שבו אנו תופסים נוכחות אנושית בסביבה טכנולוגית.

אם CES 2026 מסמן משהו, הרי שזהו רגע היסטורי שבו הבינה המלאכותית קיבלה לא רק קול - אלא גם פנים.