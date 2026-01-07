AI, רובוטים וצגים חכמים: נפתח היריד הטכנולוגי הגדול בעולם

תערוכת CES 2026 נפתחה בלאס וגאס באירוע רב רושם המציין את תחילתה של שנה טכנולוגית מרתקת במיוחד. מעל 140 אלף מבקרים מיותר מ-150 מדינות הגיעו לחזות בלמעלה מ-4,500 מציגים הפרושים על פני יותר מ-230 אלף מ"ר של חידושים טכנולוגיים.

בינה מלאכותית ובריאות המוח

הפתיחה הרשמית נערכה באירוע "The First Look" של סמסונג, שבו הציג המנכ"ל TM Roh מערכת חדשה לניטור בריאות המוח. הפיצ’ר, שמשתמש בנתוני הליכה, קול ושינה הנאספים ממכשירים חכמים, נועד לזהות סימנים מוקדמים לירידה קוגניטיבית ולדמנציה - ולהתריע לקרובי משפחה או מטפלים במקרה הצורך. סמסונג ציינה כי המערכת מצויה כעת בבדיקות קליניות מול מוסדות רפואיים ותכלול תוכניות אימון מוח מותאמות אישית.

מלחמות השבבים ובינה מלאכותית בקצה

בין האירועים המרכזיים ב-CES השנה ניצבת תחרות עזה בין ענקיות השבבים - אינטל, קוואלקום ו-AMD - שכל אחת מהן מתכננת להוביל את מהפכת הבינה המלאכותית האישית. אינטל חושפת את דור Panther Lake (Core Ultra 300), עם ביצועי GPU משופרים, בעוד קוואלקום משיקה את Snapdragon X2 Elite, שמציע עד 78% שיפור בעיבוד AI. מנכ"לית AMD, ליסה סו, תישא נאום מרכזי שיעסוק בפתרונות בינה מלאכותית מהענן ועד למכשירים.

גם אנבידיה מושכת עניין אדיר: המנכ"ל ג’נסן הואנג צפוי להציג את פלטפורמת Cosmos AI החדשה, שתשמש בסיס לדור הבא של רובוטים ותעשיות חכמות. בשיתוף מנכ"ל סימנס, הואינג ידון בעתיד ה-“AI התעשייתי” ובשימוש ב"דיגיטל טווין" - הדמיה מלאה של מפעלים ותהליכי ייצור.

רובוטיקה וצגי RGB מהפכניים

בתחום הרובוטיקה, הדרום-קוריאנים מובילים את המהפכה עם הקמת מתחם "Robot Pavilion" רחב היקף הכולל את ברית K-Humanoid. ממשלת קוריאה השקיעה מעל 770 מיליון דולר ביוזמה לפיתוח רובוטים בעלי בינה פיזית מתקדמת. כאן מוצגים בין היתר רובוטים אנושיים של Realbotix, Unitree ו-Rainbow Robotics.

הונג קונג מציגה השנה את המשלחת הגדולה בתולדותיה: 61 חברות בתחומי AI, רובוטיקה, בריאות ירוקה וקיימות, שרבות מהן זוכות בפרסי החדשנות של CES.

ולבסוף, הפתעה בלתי צפויה: קבוצת LEGO מצטרפת לראשונה להיסטוריה של CES, בניסיון לרמוז על עתיד דיגיטלי וחכם של היצרן האייקוני. לפי ההערכות, החברה עשויה לחשוף צעצועים אינטראקטיביים, חיבורים לעולם הגיימינג, או “לבנים חכמות” הנשלטות באמצעות אפליקציה.