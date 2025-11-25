הקדילאק הוורודה מאבני הלגו ( צילום: LEGO )

במרכז חגיגות הגרנד פרי בלאס וגאס עמדה קדילאק Fleetwood קלאסית משנות ה־50, משוחזרת בקנה מידה 1:1 מלבני לגו ורודות, כמחווה למכונית האייקונית של אותן השנים. הדגם המלא נבנה מלמעלה מ־418 אלף לבני לגו, שוקל מעל שני טון, משתרע לאורך יותר מחמישה מטרים וכולל תאורה פעילה, סאונד וצמיגים אמיתיים המתאימים לנסיעה איטית במסלול.

לא מדובר בפסל סטטי: המכונית משמשת כ־Cooldown Car הרשמי, ומסיעה את שלושת הנהגים שעלו לפודיום מהמסלול לנקודת הטקס. שיתוף פעולה אסטרטגי עם F1 Academy לצד האקט הוויזואלי המרשים במסלול, LEGO ו־F1 Academy במסגרת פורמולה 1 הכריזו בלאס וגאס על שיתוף פעולה רב־שנתי שנועד לחזק את החיבור בין ילדים וילדות לבין עולם המירוצים. החל מעונת 2026 תעלה על הגריד מכונית רשמית של LEGO Racing ב־F1 Academy, שתישא עיצוב ייחודי בצבעי הקבוצה ותשלב דימויי לבנים, דוגמאות משובצות ומשחק צבעים המזוהים עם המותג.

הקדילאק הוורודה מאבני הלגו ( צילום: צילום מסך )

מאחורי ההגה תעמוד אסמה קוסטרמן, נהגת הולנדית צעירה שכבר השתתפה בסבב כויילד קארד וזוכה כעת למושב מלא במסגרת הפרויקט המשותף. ב־F1 Academy מדגישים שהשיתוף נועד לא רק להעלות עוד לוגו על מכונית, אלא לבנות אצל דור חדש של אוהדים אמונה שהמסלול פתוח גם עבורם.

המכונית בנסיעה על המסלול ( צילום: צילום מסך )

מסט לבנייה ועד בוקטים בוטניים

יונדאי חושפת: קונספט רכב שטח קשוח ועוצמתי בעיצוב נועז אבישי לוי | 24.11.25

השיתוף לא נשאר רק על המסך: LEGO ו־F1 Academy חשפו בלאס וגאס סט חדש בסדרת Speed Champions - דגם רשמי של מכונית ה־F1 Academy של LEGO Racing, הכולל 201 חלקים וזמין להזמנה מוקדמת. כך יכולים אוהדים צעירים לשכפל את החוויה מהמסלול לשולחן המטבח, להרכיב את המכונית שראו באירוע ולדמיין את עצמם חלק מהסיפור המוטורי.

מכונית הפורמולה 1 של לגו ( צילום: LEGO )

גם טקסי הפודיום עצמם קיבלו חתימת לגו: הזוכות במירוצי F1 Academy קיבלו זרי פרחים בנוסח LEGO Botanicals - בוקטים צבעוניים שנבנו מאזור 2,000 חלקים לכל זר ושוקלים כמעט קילוגרם, במקום זרי פרחים מסורתיים. סביב המסלול הוקרנו על מעטפת ה־Sphere דימויים של כל קבוצות הפורמולה 1 בדמות בניית לגו, והוקם F1 Hub ייעודי במתחם הוונישן, שבו נמכר מרצ׳נדייז רשמי של LEGO x F1 Academy ופעילויות למשפחות.

בפורמולה 1 מדגישים כי גרנד פרי לאס וגאס הפך בתוך זמן קצר לאירוע דגל, ושימוש במותגים כמו LEGO מאפשר להם להרחיב את הקהל מעבר לאוהדי הליבה של הסדרה. עבור שני הצדדים, זהו מהלך שיווקי מתוכנן היטב - אך כזה שעוטף את המסר בשכבות של משחק, צבע והומור, מהקדילאק הורודה ועד המכונית הקטנה על המדף - ומנסה להראות לדור הבא שמסלול המירוצים יכול להתחיל מקופסת לגו על השטיח.