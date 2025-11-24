יונדאי חושפת: קונספט רכב שטח קשוח ועוצמתי בעיצוב נועז

עיצוב נועז וקשוח ( צילום: יצרן )

במהלך תערוכת AutoMobility LA 2025 אשר מתקיימת בלוס אנג’לס, הציגה היצרנית הדרום-קוריאנית Hyundai את קונספט ה-Crater - רכב שטח חדשני המיועד לנהיגה בכל תנאי שטח, כולל שלג, חול, בוץ וסלעים. העיצוב הוגדר כ"בהשראת הטבע העשיר של קליפורניה", ואף צוין כי מדובר ב"חזון שעוצב על-ידי הדחף הבלתי נגמר לחקור".

עיצוב הרכב בולט - הוא כולל קווי יצירה חזקים, בתי גלגלים בולטים מעל צמיגי שטח ("33) וחישוקי 18 מפוארים. מרכב הרכב כולל גגון עם תאורה וכבלים הנעים מהחרטום לגגון, ואף מיגון גחון מלא. דלתות הצד האחוריות נפתחות בזווית הפוכה וללא עמוד B, מה שמדגיש את אופיו הקשוח/פונקציונלי. בתוך הרכב התמקדה יונדאי ביצירת תחושת שטח אמיתית: מושבים משולבים - ספורטיביים ומהודרים בעת ובעונה אחת - משענות ראש בצורת גלילים והגה מלבני בעל מראה עתידני. לצד זאת, נעשה שימוש בצבעי כתום ניגודיים לצד שחור-גחלים, כחלק מהשפה העיצובית.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

מה המפרט הטכני?

יונדאי אינה מפרסמת עדיין מפרט מקיף - לא ידועים פרטי מנוע או טווח נסיעה סופי.הודגם כי למכונית יש מנגנוני נעילה לדיפרנציאלים קדמי ואחורי, ושליטה בין מצבי נהיגה כגון שלג, חול ובוץ. לדוגמה, דווח כי צמיגי השטח בגודל “33, ובחלק מהמקורות אף ציינו גודל “35. במקור רשמי נוסף נכתב כי הרכב נועד לשימש כתצוגה (design exploration) של עתיד הירוק-שטחי תחת תת-המותג XRT של יונדאי.

פרשנות

ה־Crater מציג את שאיפתה של יונדאי להרחיב את תחום רכבי השטח וההרפתקאות - גם כאשר מדובר ברכב קונספט. העיצוב הלא שגרתי אפקטיבי - הוא מעורר תגובה כפי שהחברה מעוניינת - אך היעדר פרטים טכניים חשובים כמו נפח וסוג מנוע (חשמלי?) , טווח או מחיר הופך את ההשקה לכלי שיווקי פחות מאשר התחייבות מיידית לייצור. לפי מקורות בענף, ייתכן שחלק מהעיצוב יעבור לדגמי-הייצור הבאים תחת מותג XRT.