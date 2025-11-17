ה-R26 קונספט ( צילום: אאודי )

חברת אאודי חשפה בחודש נובמבר את דגם ה־R26 קונספט - דגם שמבשר, אך עדיין לא מהווה רשמית, את מכונית הפורמולה 1 הראשונה בתולדות המותג שיוצג בינואר 2026. מדובר במכונית תצוגה חגיגית שמקדימה ב-115 ימים את כניסת אאודי לאתגר הגדול ביותר במרוצי מסלול - עם מסר ברור: "אנחנו לא נכנסים לפורמולה 1 כדי להיות שם - אנחנו באים לנצח".

ה-R26 קונספט ( צילום: אאודי )

ה-R26 קונספט ( צילום: אאודי )

ה־R26 קונספט היא כרזת עיצוב נועזת בצבעי המותג - שחור פחמן, טיטניום ואדום עז. אאודי הבהירה כי מעתה תשולב טבעת אדומה בלוגו שלה באופן סלקטיבי, כהצהרה על נוכחות במסלולי המרוצים. העיצוב מתאפיין בשטחי גרפיקה מינימליסטיים וגזרות גאומטריות מדויקות, שהופכים את הדגם לאיקוני עוד לפני הופעתו הרשמית. קופרה ליאון VZ TCR: רכב עוצמתי בהשראת מכוניות מירוץ אבישי לוי | 16.11.25 פיג'ו פוליגון: הקונספט שמשנה את עתיד הנהיגה אבישי לוי | 16.11.25 הרקע ההיסטורי להשתלבות של אאודי בזירת פורמולה 1 כרוך בהשתלשלות מרתקת: קבוצת זאובר, שפועלת מאז שנות ה־70, עברה גלגולים רבים - מהשתייכות לפורד ול־BMW, דרך החבירה לאלפא רומיאו ועד הרכישה המלאה על ידי אאודי בראשית 2025. שני שמות מפתח בתעשייה, מאטיה בינוטו (לשעבר פרארי) וג'ונתן וויטלי (בעבר רד בול), מונו להוביל את הקבוצה לצמרת, כשמאחורי ההגה ניצבים נהגי מרוצים ידועים - גאבי בורטולטו וניקו הולקנברג.

ה-R26 קונספט ( צילום: אאודי )

ה-R26 קונספט ( צילום: אאודי )

ההכנות החלו כבר ב־2022, כאשר מנוע היברידי V6 חדש פותח במפעלי אאודי בגרמניה וישוגר בקרוב לקבוצת המרוצים. עם זאת, מנכ"ל אאודי, גרנוט דולנר, מדגיש כי בניית קבוצת צמרת אינה עניין של מה בכך: "אנחנו לא מסתפקים בהשתתפות - המטרה היא אליפות, אך אנו מכירים בכך שלא הופכים לטופ של פורמולה 1 בן לילה. זה מצריך זמן, התמדה ושאילת שאלות תמידית".

עם שאיפה ברורה להיאבק על האליפות עד שנת 2030, אאודי יוצאת לדרך חדשה ונחושה בזירה היוקרתית בעולם הספורט המוטורי - כשהמשחק מתחיל ממש עכשיו.