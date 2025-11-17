כיכר השבת
עיצוב מרשים ומנוע היברידי גרמני

אאודי חושפת: R26 קונספט - הצצה ראשונה למכונית הפורמולה 1 הראשונה של המותג

אאודי עושה היסטוריה ומציגה לראשונה את דגם ה־R26 קונספט, המבשר על כניסתה לעידן פורמולה 1 עם עיצוב ייחודי, זהות גרפית מובהקת ומנוע היברידי מתוחכם שפותח בגרמניה | אחרי רכישת קבוצת זאובר ומינוי בכירים מעולם המרוצים, אאודי מכוונת גבוה - אך מדגישה כי דרושות התמדה וסבלנות בדרך ליעדי אליפות, כשעל פי החזון עד 2030 תיאבק על תואר אלופת העולם (רכב)​

ה-R26 קונספט (צילום: אאודי)

חברת אאודי חשפה בחודש נובמבר את דגם ה־R26 קונספט - דגם שמבשר, אך עדיין לא מהווה רשמית, את מכונית הפורמולה 1 הראשונה בתולדות המותג שיוצג בינואר 2026. מדובר במכונית תצוגה חגיגית שמקדימה ב-115 ימים את כניסת אאודי לאתגר הגדול ביותר במרוצי מסלול - עם מסר ברור: "אנחנו לא נכנסים לפורמולה 1 כדי להיות שם - אנחנו באים לנצח".

ה-R26 קונספט (צילום: אאודי)
ה-R26 קונספט (צילום: אאודי)

ה־R26 קונספט היא כרזת עיצוב נועזת בצבעי המותג - שחור פחמן, טיטניום ואדום עז. אאודי הבהירה כי מעתה תשולב טבעת אדומה בלוגו שלה באופן סלקטיבי, כהצהרה על נוכחות במסלולי המרוצים. העיצוב מתאפיין בשטחי גרפיקה מינימליסטיים וגזרות גאומטריות מדויקות, שהופכים את הדגם לאיקוני עוד לפני הופעתו הרשמית.

הרקע ההיסטורי להשתלבות של אאודי בזירת פורמולה 1 כרוך בהשתלשלות מרתקת: קבוצת זאובר, שפועלת מאז שנות ה־70, עברה גלגולים רבים - מהשתייכות לפורד ול־BMW, דרך החבירה לאלפא רומיאו ועד הרכישה המלאה על ידי אאודי בראשית 2025. שני שמות מפתח בתעשייה, מאטיה בינוטו (לשעבר פרארי) וג'ונתן וויטלי (בעבר רד בול), מונו להוביל את הקבוצה לצמרת, כשמאחורי ההגה ניצבים נהגי מרוצים ידועים - גאבי בורטולטו וניקו הולקנברג.

ה-R26 קונספט (צילום: אאודי)
ה-R26 קונספט (צילום: אאודי)

ההכנות החלו כבר ב־2022, כאשר מנוע היברידי V6 חדש פותח במפעלי אאודי בגרמניה וישוגר בקרוב לקבוצת המרוצים. עם זאת, מנכ"ל אאודי, גרנוט דולנר, מדגיש כי בניית קבוצת צמרת אינה עניין של מה בכך: "אנחנו לא מסתפקים בהשתתפות - המטרה היא אליפות, אך אנו מכירים בכך שלא הופכים לטופ של פורמולה 1 בן לילה. זה מצריך זמן, התמדה ושאילת שאלות תמידית".

עם שאיפה ברורה להיאבק על האליפות עד שנת 2030, אאודי יוצאת לדרך חדשה ונחושה בזירה היוקרתית בעולם הספורט המוטורי - כשהמשחק מתחיל ממש עכשיו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (9%)

לא (91%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות תחבורה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר