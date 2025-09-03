הקונספט C ( צילום: יצרן )

אאודי הציגה השבוע את קונספט C, רכב תצוגה חשמלי דו־מושבי שמסמן את תחילתה של פילוסופיית עיצוב חדשה. מעבר להיותו רודסטר ספורטיבי עם גג קשיח נפתח חשמלית, הדגם מהווה הכרזה רשמית על כיוון העתיד של החברה - עיצוב נקי ומינימליסטי, שימוש בחומרים איכותיים, וחוויית נהיגה רגשית הנשענת על טכנולוגיה מתוחכמת אך לא משתלטת.

השראה מהעבר - פרשנות לעתיד בבסיס העיצוב ניצב ה"פריים האנכי" החדש, החזית שממנה מתפתח נפח הרכב כולו. הקווים שואבים השראה מדגם המרוצים אוטו־יוניון Type C משנת 1936 ומהדור השלישי של אאודי A6 מ-2004. כך נוצר חיבור בין מסורת המותג לבין פרשנות מתקדמת שמציגה נוכחות, זהות וטכנולוגיה מתקדמת. פרופורציות הרכב נובעות מפריסת סוללה מרכזית: תא הנוסעים נדחק לאחור ויושב "על" הגוף, כתף מודגשת מעצבת את הנפח, והחלק האחורי נשמר נקי עם תריסים אופקיים שמדגישים את אופיו הספורטיבי.

האאודי החדשה ( צילום: יצרן )

גב הרכב ( צילום: יצרן )

גג טארגה חדשני

לראשונה ברודסטר של אאודי, שולב גג קשיח נפתח חשמלית המורכב משני חלקים. הפתרון מאפשר ליהנות מחוויית נהיגה פתוחה, ובמקביל לשמר את הצורה המונוליטית גם כאשר הגג סגור.

חתימת תאורה חדשה

בקונספט C נחשפה גם 'שפת תאורה חדשה' - ארבעה אלמנטים אופקיים בכל פנס קדמי ואחורי, שיוצרים זהות ויזואלית ייחודית ביום ובלילה. לדברי אאודי, החתימה הזו תלווה את דגמיה הבאים ותבטיח נוכחות בלתי ניתנת לטעות על הכביש. בין באור ובין בחושך.

צבע וחומרים

החוץ מוצג בצבע "Titanium" - גוון חמים־טכני שמאזכר את תכונות המתכת: דיוק, קלילות וחוזק. בפנים, החומרים כוללים אלומיניום אנודייז, מתכת אמיתית לסמל ארבע הטבעות שעל ההגה, וטקסטורות טבעיות ליצירת אווירה חמימה ומעודנת. פלטת הצבעים בהשראת טיטניום מציגה הרמוניה בגוונים קרובים, ואור אמביינט רך חושף את הטקסטורות במדויק.

פנים נקי עם "טכנולוגיה ביישנית"

עיצוב הפנים שומר על מינימליזם אתלטי - משטחים גיאומטריים ברורים שממקדים את תשומת הלב בנהג. השליטה מתבצעת באמצעות מתגים פיזיים באיכות מכאנית גבוהה, לצד מסך מרכזי מתקפל בגודל 10.4 אינץ'. גישה זו, המכונה Shy Tech, מציבה את הטכנולוגיה תמיד בהישג יד אך לא במרכז הבמה - חוויה אינטואיטיבית שמדברת לכל החושים.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

ממדים ונתונים טכניים

אורך: 452 ס"מ

רוחב: 192 ס"מ

גובה: 128 ס"מ

בסיס גלגלים: 257 ס"מ

משקל: 1,690 ק"ג

הנעה: אחורית חשמלית (גרסאות הנעה כפולה עתידיות)

הצהרת כוונות

באאודי מגדירים את הקונספט כ"אבן דרך" שתעצב לא רק את הדגם הסדרתי שיושק בשנתיים הקרובות, אלא גם את כלל משפחת הדגמים הבאה. השפה החדשה מתמקדת במהות - בהירות, טכנולוגיות חכמות, אינטליגנציה רגשית ועיצוב שמצמצם רעשים מיותרים.

המשמעות הרחבה

הצגת הקונספט C מסמנת שלב חשוב עבור אאודי במעבר לעידן החשמלי. זהו לא רק רכב תצוגה - אלא מסר ברור שהמותג שואף לשלב עיצוב נקי, טכנולוגיה מתקדמת וחוויה רגשית, תוך שמירה על זהות מובהקת שממשיכה את המורשת של "ארבעת הטבעות".