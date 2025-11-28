'ללא כל צורך בדלק': הכירו את האופנוע הסולארי הראשון בעולם

האופנוע הסולארי ( צילום: MASK Architects )

הסטודיו האיטלקי MASK Architects הציג עיצוב קונספט מהפכני בשם SOLARIS - אופנוע חשמלי המופעל כולו על ידי אנרגיית שמש, מבלי לצרוך דלק, סוללות חשמל גדולות ותחנות טעינה.

הפיתוח עובד כך של-SOLARIS מערכת של "כנפיים" פוטו-וולטאיות עגולות המתקפלות. כשהאופנוע עומד, הן נפרשות, קולטות אור שמש ומטעינות סוללת ליתיום מובנית. כך האופנוע הופך לתחנת טעינה ניידת - רק על-ידי עמידה בשמש - פעולה שכמעט כל אופנוע עושה במהלך היום. עמדת הנהג כוללת "קוקפיט" דיגיטלי, שמציג בזמן אמת נתוני טעינה, אחסון אנרגיה וצריכה וגם אפשרות לחיבור לאפליקציה לניטור ובקרה.

עיצוב, יעילות וחזון סביבתי

השלדה מבוססת סגסוגת אלומיניום–פחמן, כדי לשמור על משקל נמוך ויעילות אנרגטית, ומנגנון ההנעה מבוסס על סוללה חשמלית עם מומנט גבוה, בשילוב בלימה רגנרטיבית שמחזירה חלק מהאנרגיה - כך שמלבד הטעינה הסולארית, הרכב עצמו צורך הרבה פחות אנרגיה מדו-גלגליים אחרים מאותה הקטגוריה.

העיצוב הפיזי של האופנוע שואב השראה ממבנהו של הנמר בטבע: קווים ארוכים, פרופורציות אנליטיות, גוף דקיק שנשען קדימה - מה שתורם גם לאווירודינמיקה, לאיזון ולמראה אסטתי.

לא רק פנטזיה - חזון לתחבורה מתחדשת

ל-SOLARIS פוטנציאל יוצא דופן להציע פתרון תחבורתי בסביבות שבהן התשתית מוגבלת או לא קיימת - אזורים מרוחקים, כפרים, שמורות טבע, אזורים חלשים בתשתיות חשמל. האופנוע, כך לפי היוצרים, מציע חופש תנועה אמיתי: ללא תלות בדלק, ברשת החשמל או בתחנות טעינה.

המיזם מחדש את המודל הכלכלי של תחבורה: אפס פליטת מזהמים, הפחתת עלויות תחזוקה ודלק, והפצת אנרגיה נקייה - מה שהופך את SOLARIS לסמל לשינוי תודעתי וייצוגי בעולם התחבורה.

איפה זה עומד כרגע ומה הלאה?

חשוב להבין: SOLARIS הוא עדיין קונספט ומשכך לא פורסמו פרטים סופיים על טווח נסיעה, מהירות, עלויות או תכנית ייצור. אך אם יצלח את הליך הפיתוח - הוא עשוי לסמן דרך חדשה בתחבורה - עולם שבו כל רוכב יכול להיות מצויד ברכב נטול תלות חיצונית, שמטעין את עצמו בעצמו.