מתחרה בפורשה: הסופר קאר החשמלית של BYD מגיעה לאירופה

רכב הספורט החדש של BYD ( צילום: יצרן )

BYD לא מסתפקת בחדירה המרשימה שלה לשוק האירופי עם רכבי חשמל משפחתיים. וכעת היא מכוונת גבוה בהרבה: אל קטגוריית מכוניות העל. תחת מותג היוקרה שלה, Denza, הציגה החברה את דגם הקונספט Denza Z, קופה ספורטיבית חשמלית שעוררה לא מעט רעש בסין וכעת מתקרבת רשמית לשוק הבריטי.

עיצוב שמזכיר את פורשה, עם מגע סיני מודרני ה-Denza Z הוצגה לראשונה בתערוכת הרכב בשנגחאי והיא מגיעה כקופה דו דלתית עם פרופיל נמוך ושרירי, חזית קרבית וכנף אחורית גדולה שנפתחת אקטיבית. העיצוב מזכיר במבנהו את פורשה 911 ואת אאודי e-tron GT, אך BYD הקפידה להשאיר חותמת ייחודית משלה, כולל קו תאורה אחורי רציף ורוח אגרסיבית יותר. העיתונות בסין כבר כינתה אותה "הפנים החדשות של הרכב הסיני המהיר", והעניין באירופה הולך וגובר.

ביצועים: טרם נחשפו, אבל הציפיות גבוהות

למרות ש-BYD לא חשפה עדיין את נתוני הביצועים המלאים, ההערכות מבוססות על הדגם שהוצג לצדה, ה-Denza Z9 GT, שהפך לרכב הדגל של המותג. הדגם הזה, שמיועד לייצור סדרתי, מצויד במערכת הנעה הכוללת שלושה מנועים חשמליים עם הספק מרבי של כ-952 כוחות סוס ומומנט של כ-1150 ניוטון מטר.

הנתונים האלו נותנים הצצה למה שה-Z הספורטיבית צפויה להציע, גם אם בגרסה מעט שונה. לפי גורמים בחברה, דגם הקופה יהיה קל יותר וחד יותר, ויכוון לחוויית נהיגה ספורטיבית מובהקת.

טכנולוגיות מתקדמות: חניה אוטונומית ותמרון צד

BYD מבטיחה שהמכונית תצויד בדור הבא של מערכות הנהיגה החכמה שלה, כולל מערכת חניה אוטונומית מלאה ואפשרות תמרון צד ("crab mode"), שמאפשרת לרכב לזוז בזווית מורכבת לשיפור החניה בתמרונים צפופים.

גם טעינה מהירה צפויה להיות נקודת חוזקה. BYD עובדת על מערכת flash charging שתאפשר טעינה של מאות קילומטרים בזמן קצר במיוחד.

רכב הספורט החדש של BYD מוצג בתערוכה ( צילום: BYD )

דרך לאירופה: כבר ב-2026

לפי דיווח ב-TopGear, היצרנית הסינית מתכננת להציג את הדגם גם באירופה ובבריטניה, כאשר ההשקה עשויה להתבצע במהלך 2026. מדובר במהלך משמעותי שמסמן בבירור כי BYD רוצה להתחרות ישירות בקטגוריות יוקרה שהיו עד היום נחלתן של מותגים מערביים בלבד.

מה זה אומר על שוק הסופר קארים?

הגעת שחקן סיני לקטגוריית מכוניות העל היא לא רק חדשות בתחום הרכב, אלא גם סימן ברור לשינויי כוח בתעשייה. סין כבר לא מייצרת רק מכוניות זולות ויעילות, אלא מכוונת גם אל הליגה הגבוהה ביותר.

אם ה-Denza Z תעמוד בהבטחות, ייתכן שהשוק האירופי ייאלץ להתמודד עם תחרות חדשה ורצינית, שגם מציעה מחיר אטרקטיבי יותר וגם טכנולוגיה טרייה ואיכותית.