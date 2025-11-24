FWH-3000: כטמ"מ התובלה הכבד שמשנה את החוקים

תערוכת התעופה בדובאי הפכה לזירה המרכזית לחשיפת כלי טיס בלתי מאויש (כטמ"מ) ענקי מתוצרת סין, ה-FWH-3000, המסתמן כפורץ דרך משמעותי בתחום הלוגיסטיקה המוטסת.

הכטמ"מ, המכונה "כטמ"מ התובלה הכבדה", מזכיר במראהו את מסוק התובלה האמריקני המאויש הוותיק צ'ינוק (Chinook), אך הוא מציע יכולות אוטונומיות מלאות לנשיאת משקלים כבדים במיוחד, שעד כה נחשבו חסרי תקדים עבור כלים מסוג זה.

כושר נשיאה וגמישות מבצעית

על פי נתוני היצרנית, הייחוד המרכזי של ה-FWH-3000 טמון בכושר נשיאת המטענים שלו, המסוגל להתמודד עם משקלים כבדים בטיסות ארוכות טווח ובגובה רב.

קיבולת: הכטמ"מ יכול לשאת מטענים בנפח ובמשקל של שתי מכולות רגילות בנות 500 ק"ג כל אחת (סה"כ טון מטען).רב-תכליתיות: ניתן להסב את הכלי למשימות פינוי רפואי, ולהטיס בו זמנית עד שישה פצועים או נפגעים.עמידות: כן הנסע חוזק משמעותית, מה שמאפשר המראה ונחיתה ממשטחים לא סלולים ומאתגרים, חיוני לתמיכה בכוחות מיוחדים וסיוע הומניטרי.

מפרט טכני מרשים

המפרט הטכני של הכטמ"מ חושף מערכת הנעה עוצמתית המותאמת לתנאי סביבה קיצוניים, כולל רוחות של עד 61 קמ"ש:

מדד טכני נתון: מהירות שיוט 120-140 קמ"ש מהירות מרבית 180 קמ"ש - טווח פעולה מבצעי כ-600 ק"מ - שהייה באוויר עד 5 שעות רצופות - רום טיסה מקסימלי 6,500 מטרים

הכלי נבנה גם מחומרים מתקדמים דוחי-חלודה, המותאמים לפעילות בסביבות עוינות, באזורים הרריים, בקרבת חופי ים ובתנאי אבק קשים.

סין רואה בפיתוח זה ספינת דגל המייצגת את ההתקדמות הטכנולוגית שלה בתחום הלוגיסטיקה המוטסת האוטונומית.