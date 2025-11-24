כיכר השבת
ספינת דגל אווירית

FWH-3000: כטמ"מ התובלה הכבד שמשנה את החוקים

הכטמ"מ, בעל מראה דמוי מסוק 'צ'ינוק' אמריקני, מיועד לתמיכה בכוחות מיוחדים ובסיוע הומניטרי מרוחק. הוא מגיע לטווח פעולה של 600 ק"מ, מסוגל לפנות 6 פצועים, ונבנה מחומרים עמידים בפני חלודה ואבק (בעולם, טכנולוגיה)

תרגיל כטמ"מ בינלאומי (צילום: אתר צה"ל)

תערוכת התעופה בדובאי הפכה לזירה המרכזית לחשיפת כלי טיס בלתי מאויש (כטמ"מ) ענקי מתוצרת סין, ה-FWH-3000, המסתמן כפורץ דרך משמעותי בתחום הלוגיסטיקה המוטסת.

הכטמ"מ, המכונה "כטמ"מ התובלה הכבדה", מזכיר במראהו את מסוק התובלה האמריקני המאויש הוותיק צ'ינוק (Chinook), אך הוא מציע יכולות אוטונומיות מלאות לנשיאת משקלים כבדים במיוחד, שעד כה נחשבו חסרי תקדים עבור כלים מסוג זה.

הכטמ"מ הסיני המשודרג (צילום: אתר https://weibo.com/5658451754/PrDrlf9uM)

כושר נשיאה וגמישות מבצעית

על פי נתוני היצרנית, הייחוד המרכזי של ה-FWH-3000 טמון בכושר נשיאת המטענים שלו, המסוגל להתמודד עם משקלים כבדים בטיסות ארוכות טווח ובגובה רב.

קיבולת: הכטמ"מ יכול לשאת מטענים בנפח ובמשקל של שתי מכולות רגילות בנות 500 ק"ג כל אחת (סה"כ טון מטען).רב-תכליתיות: ניתן להסב את הכלי למשימות פינוי רפואי, ולהטיס בו זמנית עד שישה פצועים או נפגעים.עמידות: כן הנסע חוזק משמעותית, מה שמאפשר המראה ונחיתה ממשטחים לא סלולים ומאתגרים, חיוני לתמיכה בכוחות מיוחדים וסיוע הומניטרי.

מפרט טכני מרשים

המפרט הטכני של הכטמ"מ חושף מערכת הנעה עוצמתית המותאמת לתנאי סביבה קיצוניים, כולל רוחות של עד 61 קמ"ש:

מדד טכני נתון: מהירות שיוט 120-140 קמ"ש מהירות מרבית 180 קמ"ש - טווח פעולה מבצעי כ-600 ק"מ - שהייה באוויר עד 5 שעות רצופות - רום טיסה מקסימלי 6,500 מטרים

הכלי נבנה גם מחומרים מתקדמים דוחי-חלודה, המותאמים לפעילות בסביבות עוינות, באזורים הרריים, בקרבת חופי ים ובתנאי אבק קשים.

סין רואה בפיתוח זה ספינת דגל המייצגת את ההתקדמות הטכנולוגית שלה בתחום הלוגיסטיקה המוטסת האוטונומית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר