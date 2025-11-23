הפער הענק: מה יש לישראל שסעודיה לא תקבל

ארצות הברית צפויה להטיל מגבלות נרחבות וחסרות תקדים על יכולות מטוסי הקרב החמקן F-35 שיועברו לסעודיה, כחלק מעסקה אסטרטגית רחבה בין המדינות. המהלך מגיע במטרה מוצהרת להבטיח את שימור היתרון האיכותי של ישראל (QME) במזרח התיכון, כפי שמחייבת המדיניות האמריקנית ארוכת השנים.

על פי דיווח של DEFENSE SECURITY ASIA, הדגמים שיועברו לחיל האוויר המלכותי הסעודי יהיו בעלי יכולות מצומצמות בהשוואה לגרסת "אדיר" של חיל האוויר הישראלי. וושינגטון תטיל שורה של מגבלות טכנולוגיות ואופרטיביות על המטוסים.

המגבלות הטכנולוגיות על סעודיה

התנאים האמריקניים נועדו למנוע מריאד לבצע שדרוגים, התאמות או שילובי מערכות באופן עצמאי:

קוד מקור: הממלכה הסעודית לא תקבל גישה לקודי המקור (Source Codes) של מערכת המטוס, המאפשרים שליטה עמוקה ביכולות התוכנה.בקרת תוכנה: לא תורשה לסעודיה גישה עצמאית לבקרת תוכנות המשימה, תחום שיישאר בשליטה אמריקנית מלאה.מערכות לוחמה אלקטרונית ונשק: לא יורכבו על המטוסים מערכות לוחמה אלקטרונית מתוצרת מקומית, ושילוב מערכות נשק תוצרת סעודיה יחייב אישור מפורש של ארה"ב.תחזוקה וטווח: סעודיה לא תורשה לבצע תחזוקה מקומית עצמאית, ולא תאושר התקנת מכלי דלק קונפורמיים המאפשרים הארכת טווח משמעותית.

הפער הבלתי ניתן לגישור: גרסת "אדיר" הישראלית

גרסת "אדיר" של חיל האוויר הישראלי נחשבת לאחת המתקדמות בעולם, וניתנו לישראל הרשאות מפליגות המאפשרות גמישות מבצעית וטכנולוגית חסרת תקדים:

שילוב ופיתוח: ישראל רשאית לבצע התאמת תוכנות משימה, שילוב מערכות נשק מקומיות ושדרוגים עצמאיים של תצורות הלחימה – ללא צורך באישור אמריקני.לוחמה אלקטרונית ייחודית: למטוסי "אדיר" יש יכולות לוחמה אלקטרונית ייחודיות, שתוכננו במיוחד להתמודדות עם מערכות הגנה אווירית רוסיות (S-300 ו-S-400) ומערכי הטילים של איראן וחיזבאללה.טכנולוגיות עתידיות: התעשיות הביטחוניות בישראל שילבו במטוס יכולות שיבוש וביטול שידורים, ובעשור הקרוב עתידים המטוסים הישראלים לכלול גם יכולות היפר-סוניות.

הפערים הללו, כך מעריכים, מבטיחים כי היתרון האיכותי של ישראל יישמר באופן משמעותי, גם לאחר השלמת מכירת מטוסי ה-F-35 לסעודיה.