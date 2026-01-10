כוחות המשטר בטהרן יורים במפגינים ( צילום: מהרשתות הערביות )

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם היום פעם נוספת כי ארה"ב מוכנה לסייע למפגינים נגד המשטר באיראן. "איראן רוצה חירות, אולי יותר מתמיד. ארה"ב נכונה לעזור!!!", כתב ברשת החברתית שלו Truth Social.

אמש אמר כי ארה"ב "עוקבת מקרוב אחר המצב באיראן". גם שר החוץ של ארה"ב מרקו רוביו צייץ בחשבון ה-X שלו במהלך הלילה: "ארה"ב תומכת באזרחים האמיצים של איראן".

מפגינים בריראן מחליפים את דגל הטרור בדגל הישן של המדינה ( צילום: מהרשתות הערביות )

בעוד הרחובות באיראן בוערים, משמרות המהפכה מפרסמים הערב הודעה דרמטית שמכוונת ישירות לירושלים. לפי ההודעה, כוחות הביטחון לכדו "אזרח זר שעבד עבור המודיעין הישראלי". לטענת האיראנים, המרגל חדר למדינה בדרכים חשאיות ועסק באיסוף מידע רגיש. "במזוודות ובמחבוא שלו נמצאו מסמכים המוכיחים כי ריגל עבור הציונים", נטען בדיווח. בישראל, כצפוי, לא מתייחסים להאשמות. דיווח: הבית הלבן דן על תקיפה באיראן; טראמפ: "ארה"ב רוצה לעזור למפגינים" דוד הכהן ויוסי נכטיגל | 21:08 נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן אמר במהלך פגישתו עם שר החוץ העומאני: "כל מאמציה של אמריקה והישות הציונית נועדו להנציח את המלחמה, את חוסר הביטחון באזור ולמנוע את איחוד המדינות האסלאמיות". אישום שדינו מוות: "מלחמה נגד האלוהים" במקביל לניסיון לצבוע את המחאה כ"מזימה ציונית", התובע הכללי של טהרן שיגר איום חסר תקדים לעבר המפגינים. הוא הודיע כי כל מי שייקח חלק בהצתות או בהשחתת רכוש יואשם ב"מוחארבה" – מלחמה נגד האלוהים. מדובר בסעיף אישום דתי-משפטי מחמיר ביותר בשיטה האיראנית, שנועד למתנגדי השלטון וגורר אחריו גזר דין מוות. "התגובה שלנו תהיה מרתיעה ביותר", הבהיר התובע. מצור תקשורתי: 48 שעות ללא אינטרנט כדי להשלים את מבצע הדיכוי, איראן מנותקת כמעט לחלוטין מרשת האינטרנט זה 48 שעות ברציפות. הניתוק נועד למנוע מהמפגינים לתאם פעולות ובעיקר לחסום זליגה של סרטונים ותמונות המתעדים את האלימות הקשה של כוחות הביטחון כלפי האזרחים.

פורעים באיראן ( צילום: מהרשתות הערביות )

תהלוכות מחאה ענקיות בטהרן ( צילום: מהרשתות הערביות )

מבט פרשני: התירוץ לטבח

האשמת המפגינים ב"מלחמה נגד האלוהים" לצד הצגת "מרגל ישראלי" שנתפס כביכול, מסמנים מסלול מסוכן. המשטר האיראני בונה את התשתית הציבורית להפעלת כוח קטלני בקנה מידה רחב, תוך הצגת המחאה לא כדרישה אזרחית לצדק, אלא כפעילות טרור שמוכוונת מירושלים.

מהומות באיראן ( צילום: מהרשתות הערביות )

בעוד הרחובות באיראן בוערים, ה'טלגרף' הבריטי מדווח על היערכות חסרת תקדים של המשטר האסלאמי. לפי גורמים בטהרן, רמת הכוננות הנוכחית גבוהה אף יותר מזו שהוכרזה במהלך העימות הישיר מול ישראל לפני כחצי שנה. חמינאי, שחושש כי ישראל תנצל את חוסר היציבות הפנימי כדי לתקוף את מתקני הגרעין, הורה על דריכות שיא ב"ערי הטילים" התת-קרקעיים הפזורים ברחבי המדינה.

הימור על משמרות המהפכה

בניגוד לצבא הסדיר או למשטרה, בהם נרשמו בעבר מקרי עריקה, חמינאי הפקיד את גורלו בידי משמרות המהפכה. גורם איראני בכיר טוען כי המנהיג העליון מאמין שנאמנותם של אנשי המשמרות היא מוחלטת. "הוא לא יעזוב את טהרן גם אם מפציצי B-52 אמריקניים יטוסו מעליו", הבהיר הגורם, על רקע איומיו של הנשיא דונלד טראמפ להתערב צבאית אם הטבח במפגינים יימשך.