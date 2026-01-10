כיכר השבת
על סף פיצוץ

מעל 300 הרוגים בין המפגינים באיראן | חשש בטהרן מתקיפה ישראלית

דיווחים על מאות הרוגים במחאות הדמים באיראן: המנהיג העליון העלה את הכוננות לרמה הגבוהה ביותר אי פעם • "ערי טילים תת-קרקעיות" הוכנו למערכה מול איומים חיצוניים, בצל איומי טראמפ • דיווחים על אנשי ביטחון שסירבו לירות על מפגינים ונעצרו ע"י משמרות המהפכה • בירושלים עוקבים: האם המשטר קרוב לנפילה? (בעולם)

מהומות באיראן (צילום: מהרשתות החברתיות)

בעוד הרחובות ב בוערים, ה'טלגרף' הבריטי מדווח על היערכות חסרת תקדים של המשטר האסלאמי. לפי גורמים בטהרן, רמת הכוננות הנוכחית גבוהה אף יותר מזו שהוכרזה במהלך העימות הישיר מול ישראל לפני כחצי שנה. חמינאי, שחושש כי ישראל תנצל את חוסר היציבות הפנימי כדי לתקוף את מתקני הגרעין, הורה על דריכות שיא ב"ערי הטילים" התת-קרקעיים הפזורים ברחבי המדינה.

הימור על משמרות המהפכה

בניגוד לצבא הסדיר או למשטרה, בהם נרשמו בעבר מקרי עריקה, חמינאי הפקיד את גורלו בידי משמרות המהפכה. גורם איראני בכיר טוען כי המנהיג העליון מאמין שנאמנותם של אנשי המשמרות היא מוחלטת. "הוא לא יעזוב את טהרן גם אם מפציצי B-52 אמריקניים יטוסו מעליו", הבהיר הגורם, על רקע איומיו של הנשיא דונלד טראמפ להתערב צבאית אם הטבח במפגינים יימשך.

סדקים בכוחות הביטחון?

למרות הדיכוי האכזרי, בארגוני זכויות אדם מדווחים על מורדים ראשונים בתוך שורות כוחות הביטחון. לפי הדיווחים, כמה שוטרים ואנשי ביטחון סירבו לפקודה לירות באש חיה לעבר המפגינים. בתגובה, פתחו משמרות המהפכה ב"מצוד" אחר הסרבנים, וחלקם כבר נעצרו והועברו לחקירה.

תהלוכת מחאה באיראן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

אפלה תקשורתית: שלושה ימים ללא אינטרנט

כדי למנוע את התפשטות המחאה שהחלה ביום חמישי האחרון, לאחר קריאתו של הנסיך הגולה פהלווי, המשטר הורה על ניתוק מוחלט של רשת האינטרנט במדינה. מומחים מזהירים כי הצעד נועד לא רק לשבש את ארגון ההפגנות, אלא בעיקר כדי למנוע מהעולם לראות את התמונות הקשות של הדיכוי האלים וההוצאות להורג ברחובות.

ההערכה בירושלים: סיכוי מוחשי לשינוי

במערכת הביטחון הישראלית עוקבים בדריכות אחרי המתרחש. בניגוד לגלי מחאה קודמים, הפעם ההערכה היא כי מדובר בשבר עמוק שעלול להוביל להפלת המשטר. "הקו האדום" שהציבו משמרות המהפכה עשוי להתברר כניסיון נואש אחרון להחזיק בשלטון בכוח הזרוע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

9
היידה בכול הכח שאלוקים יהא בעזרכם להפיל את משטר הטרור שלהם
אריאל
אמן
יהודי
8
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
כמדומני בפס "ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם"
נראה לי טעות
7
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
6
פה רק "משקיפים "במקום לנצל מומנטום .כך זה היה בסוריה שבמקום לקחת בשקט את כל דרום סוריה ולהפכה לסוריה החופשית ,חיכו למשיח נאו .ואז יש את גוליאני שאיננו יודעים מי הוא .ואגב ,אם היו אז לוקחים את סוריה ,חיזבאללה היה בצרות . ,
אהרוני
זה לא הזמן.המשטר שם בהיסטריה ומסוגל לצעדים מסוכנים בלי אחריות. א"א לגרור את עמי"י שוב למלחמה כעת. כמו שזה נראה כעת: "השם ילחם לכם ואתם תחרישון"
נועה
5
הגיע הרגע להיאבק עד הסוף בטרור לא בדיבורים רכים לא בנרמול לא בהכלה אלא בפירוק שיטתי של ראשי הטרור והמחבלים מאיראן ולבנון מכוחם מלגיטימציה ממימון ומשלטון השליט העליון של איראן ומשמרות המהפכה אינם הנהגה הם מערכת טרור מדינתי שמתקיימת מדיכוי אזרחים וייצוא אלימות מאבק אמיתי בטרור פירושו בידוד מוחלט, חרמו
ליאון
4
הגיע הזמן שמדינת ישראל תנקוט יד ברזל מול מנהיגי הטרור ותשתיות הזוועה שלהם לא עוד הבלגה לא עוד סיבוב נוסף. הציבור דורש פעולה נחושה התקפית שתפרק כל תאי הפיגועים מאיראן ועד לבנון תסכל כל איום ותוודא שאף ראש טרור לא ימשיך להורות על פגיעה באזרחי ישראל הגיע הזמן לסיים את היכולת של ארגוני הטרור לפעול אחת ו
מגיד
3
לוחמי צה״ל,הגיע הרגע להילחם להשמיד ולחסל את ראשי הטרור של איראן לבנון ועזה את הצוררים הארורים שיורים רעל על עמנו די לנו בתחבולות ובדיבורים הם מבינים רק כוח חמינאי חליל אל חיה וראשי הרשע בלבנון זמנכם אוזל עם ישראל לא יישב בחיבוק ידיים מול שונאיו צאו ותנו למפלצות האלו להבין שדם יהודי אינו הפקר
אברהם
2
למי ששכח, ה-7 באוקטובר זה פרי ידם של משמרות המהפכה..... כמובן שהכל מתוכנן מן השמיים ואם השם לא ישמור עיר שווא שוקד שומר.
לא לשכוח
1
איראן ראש הנחש האבא והאמא של חמאס חותים וחיזבלה היום שלכם קרוב מתמיד ינבלות סרוחות
שינדלר

