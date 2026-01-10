מהומות באיראן ( צילום: מהרשתות החברתיות )

בעוד הרחובות באיראן בוערים, ה'טלגרף' הבריטי מדווח על היערכות חסרת תקדים של המשטר האסלאמי. לפי גורמים בטהרן, רמת הכוננות הנוכחית גבוהה אף יותר מזו שהוכרזה במהלך העימות הישיר מול ישראל לפני כחצי שנה. חמינאי, שחושש כי ישראל תנצל את חוסר היציבות הפנימי כדי לתקוף את מתקני הגרעין, הורה על דריכות שיא ב"ערי הטילים" התת-קרקעיים הפזורים ברחבי המדינה.

הימור על משמרות המהפכה בניגוד לצבא הסדיר או למשטרה, בהם נרשמו בעבר מקרי עריקה, חמינאי הפקיד את גורלו בידי משמרות המהפכה. גורם איראני בכיר טוען כי המנהיג העליון מאמין שנאמנותם של אנשי המשמרות היא מוחלטת. "הוא לא יעזוב את טהרן גם אם מפציצי B-52 אמריקניים יטוסו מעליו", הבהיר הגורם, על רקע איומיו של הנשיא דונלד טראמפ להתערב צבאית אם הטבח במפגינים יימשך. סדקים בכוחות הביטחון? למרות הדיכוי האכזרי, בארגוני זכויות אדם מדווחים על מורדים ראשונים בתוך שורות כוחות הביטחון. לפי הדיווחים, כמה שוטרים ואנשי ביטחון סירבו לפקודה לירות באש חיה לעבר המפגינים. בתגובה, פתחו משמרות המהפכה ב"מצוד" אחר הסרבנים, וחלקם כבר נעצרו והועברו לחקירה.

תהלוכת מחאה באיראן ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

אפלה תקשורתית: שלושה ימים ללא אינטרנט

כדי למנוע את התפשטות המחאה שהחלה ביום חמישי האחרון, לאחר קריאתו של הנסיך הגולה פהלווי, המשטר הורה על ניתוק מוחלט של רשת האינטרנט במדינה. מומחים מזהירים כי הצעד נועד לא רק לשבש את ארגון ההפגנות, אלא בעיקר כדי למנוע מהעולם לראות את התמונות הקשות של הדיכוי האלים וההוצאות להורג ברחובות.

ההערכה בירושלים: סיכוי מוחשי לשינוי

במערכת הביטחון הישראלית עוקבים בדריכות אחרי המתרחש. בניגוד לגלי מחאה קודמים, הפעם ההערכה היא כי מדובר בשבר עמוק שעלול להוביל להפלת המשטר. "הקו האדום" שהציבו משמרות המהפכה עשוי להתברר כניסיון נואש אחרון להחזיק בשלטון בכוח הזרוע.