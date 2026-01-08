ארה"ב בוערת לאחר תקרית הירי: אלפי מפגינים נגד רשות ההגירה

מחאות בעקבות הרצח: "קומו, קחו עמדה" ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

שעות לאחר ירי קטלני במיניאפוליס שבמינסוטה, שבו נהרגה מפגינה לאחר שעל פי הרשויות ניסתה לדרוס את סוכני רשות ההגירה והאכיפה האמריקאית (ICE), החלה התארגנות מהירה של ארגוני שמאל קיצוני להפגנות ברחבי ארצות הברית.

ההרוגה זוהתה כרנה ניקול גוד, בת 37. לפי גורמים פדרליים, היא ניסתה לפגוע בסוכני ICE שהשתתפו במבצע רחב היקף באזור למעצר וגירוש מהגרים בלתי חוקיים בעלי עבר פלילי. בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראים סוכני ההגירה כשהם מנסים לעצור את רכבה של המפגינה. אחד הסוכנים שולף את נשקו ומכוון לעברה, וכשהיא מתחילה לנסוע הוא יורה בה מטווח אפס. מפקד משטרת מיניאפוליס מסר כי גוד נורתה בראשה, ונפטרה מאוחר יותר בבית החולים.

תיעוד התקרית ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

השרה לביטחון המולדת, קריסטי נואם, אמרה במסיבת עיתונאים כי מדובר בניסיון לגרום מוות או פגיעה חמורה בסוכנים, והגדירה את האירוע כ"מעשה טרור פנים". לדבריה, הסוכן שירה עשה זאת מתוך "חשש מיידי לחייו" ולחיי עמיתיו.

זמן קצר לאחר האירוע החלו ברשתות החברתיות קריאות להפגנות מצד ארגונים המזוהים עם סוציאליזם, קומוניזם, מאבקי אקלים, "זכויות פלסטינים" וגורמים המזוהים עם המפלגה הדמוקרטית. אלפי אנשים נצפו שעות לאחר מכן מתאספים במקום האירוע, כשהם קוראים קריאות נגד רשות ההגירה.

במקביל, ארגוני מחאה פרסמו קריאות לפעולה מיידית בערים שונות, בהן ניו יורק, קולומבוס ומיניאפוליס, תוך האשמות קשות כלפי הרשויות והממשל הפדרלי.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו כי הוא צפה בתיעוד האירוע. הוא תיאר את המפגינות כ"מתסיסות מקצועיות", ותמך בטענות על פיהן הירי בוצע מתוך הגנה עצמית לאחר ניסיון דריסה מכוון של הסוכן.

גורמי אכיפת החוק מסרו כי נפתחה חקירה רשמית לבדיקת נסיבות הירי.