כיכר השבת
נפתחה חקירה

ארה"ב בוערת לאחר תקרית הירי: אלפי מפגינים נגד רשות ההגירה

שעות לאחר ירי קטלני שבו נהרגה מפגינה על ידי סוכן רשות ההגירה, הגיעו אלפי אנשים למחות נגד הרשות | גורמי אכיפת החוק מסרו כי נפתחה חקירה רשמית לבדיקת נסיבות הירי (בעולם)

מחאות בעקבות הרצח: "קומו, קחו עמדה" (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

שעות לאחר ירי קטלני במיניאפוליס שבמינסוטה, שבו נהרגה מפגינה לאחר שעל פי הרשויות ניסתה לדרוס את סוכני רשות ההגירה והאכיפה האמריקאית (ICE), החלה התארגנות מהירה של ארגוני שמאל קיצוני להפגנות ברחבי .

ההרוגה זוהתה כרנה ניקול גוד, בת 37. לפי גורמים פדרליים, היא ניסתה לפגוע בסוכני ICE שהשתתפו במבצע רחב היקף באזור למעצר וגירוש מהגרים בלתי חוקיים בעלי עבר פלילי.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראים סוכני ההגירה כשהם מנסים לעצור את רכבה של המפגינה. אחד הסוכנים שולף את נשקו ומכוון לעברה, וכשהיא מתחילה לנסוע הוא יורה בה מטווח אפס. מפקד משטרת מיניאפוליס מסר כי גוד נורתה בראשה, ונפטרה מאוחר יותר בבית החולים.

תיעוד התקרית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

השרה לביטחון המולדת, קריסטי נואם, אמרה במסיבת עיתונאים כי מדובר בניסיון לגרום מוות או פגיעה חמורה בסוכנים, והגדירה את האירוע כ"מעשה טרור פנים". לדבריה, הסוכן שירה עשה זאת מתוך "חשש מיידי לחייו" ולחיי עמיתיו.

זמן קצר לאחר האירוע החלו ברשתות החברתיות קריאות להפגנות מצד ארגונים המזוהים עם סוציאליזם, קומוניזם, מאבקי אקלים, "זכויות פלסטינים" וגורמים המזוהים עם המפלגה הדמוקרטית. אלפי אנשים נצפו שעות לאחר מכן מתאספים במקום האירוע, כשהם קוראים קריאות נגד רשות ההגירה.

במקביל, ארגוני מחאה פרסמו קריאות לפעולה מיידית בערים שונות, בהן ניו יורק, קולומבוס ומיניאפוליס, תוך האשמות קשות כלפי הרשויות והממשל הפדרלי.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית שבבעלותו כי הוא צפה בתיעוד האירוע. הוא תיאר את המפגינות כ"מתסיסות מקצועיות", ותמך בטענות על פיהן הירי בוצע מתוך הגנה עצמית לאחר ניסיון דריסה מכוון של הסוכן.

גורמי אכיפת החוק מסרו כי נפתחה חקירה רשמית לבדיקת נסיבות הירי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר