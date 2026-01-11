גורמים בצבא ארה"ב הזהירו את הנשיא טראמפ מפני תקיפה באיראן בשלב זה, כאשר לטענתם הצבא צריך יותר זמן של הכנה לקראת התערבות אפשרית במדינת הטרור, כך לפי דיווח בטלגרף הבריטי.

במקביל, דיווח דומה נכתב גם ב'אקסיוס', כאשר הפעם אותם גורמים הזהירו כי מתקפה אמריקנית צפויה דווקא להשקיט את המחאות העממיות נגד המשטר בטהרן.

התופעה הזו עשויה להתרחש כאשר העם יתייצב מאחורי המשטר בעקבות תקיפה של גורם חיצוני, אותה הוא יראה כמתקפה על האומה האירנית למרות התנגדותו למשטר האייתולות. יצוין כי תופעה דומה נרשמה במהלך מלחמת 12 הימים.

בתוך כך, גורמים בארה"ב מסרו לעיתון האופוזיציוני המוביל 'איראן אינטרנשיונל' מסר סותר, לפיה מתקפה אמריקנית צפויה באיראן כבר בשבועות הקרובים, בשעה שארה"ב מחזקת את פריסת הצבא שלה במזרח התיכון.

"המקורות אמרו כי כמויות גדולות של ציוד צבאי הועברו לאזור במהלך השבוע האחרון וכי תנועת הנכסים צפויה להימשך בימים הקרובים", נכתב בידיעה.

לפי אותו דיווח, ישראל לא תשתתף בתקיפה הזו אלא אם כן איראן תתכנן לתקוף את ישראל בתמורה להתערבות האמריקנית. לדבריהם, הפעולה צריכה להיות אמריקנית לחלוטין, כאשר ישראל תהיה בעמדת מגננה בעיקר.

"כל האפשרויות על השולחן עבור הנשיא טראמפ, אך טרם התקבלה החלטה", אמר גורם אמריקאי לברק רביד מ'אקסיוס'.

עוד נכתב כי "לאחר יום חמישי, המשטר האיראני היה מודאג מאוד וערך הערכה מחודשת רצינית של המצב", לפי גורם ביטחוני ישראלי.

כפי שניתן להיווכח, בשעות האחרונות גוברים הדיווחים והיפוכם אודות התערבות או אי-התערבות אמריקנית בנעשה באיראן, ייתכן במטרה לבלבל את האויב.

בתוך כך, ראש הממשלה צפוי לכנס קבינט מצומצם בנושא האיראני כבר היום, כאשר הקבינט המלא צפוי להתכנס ביום שלישי הקרוב, כך לפי דיווחים בישראל.

במהלך סוף השבוע, גברו המהומות באיראן לאחר שהמשטר החליט להתחיל לעשות שימוש בכוח קטלני למרות אזהרותיה של ארה"ב. במטרה לכסות על הפשעים, החליט המשטר לנתק את האינטרנט כמעט לחלוטין, בניסיון למנוע זליגת תיעודים אל מחוץ למדינה.