דיווח: הזמן המשוער לתקיפה אמריקנית באיראן - האם ומתי ישראל תצטרף? 

לפי דיווח בטלגרף הבריטי, צבא ארה"ב הזהיר את הנשיא טראמפ מפני תקיפה באיראן כעת, בטענה שהצבא אינו מוכן לכך דיו |מנגד, דיווח נוסף מעלה כי גורמים אמריקנים הזהירו שתקיפה אמריקנית דווקא תשקיט את המחאה העממית נגד המשטר | דיווח סותר מעלה: ארה"ב מתכננת לתקוף כבר בשבועות הקרובים (בעולם) 

(צילום: מתוך הרשתות החברתיות)

גורמים בצבא הזהירו את הנשיא טראמפ מפני תקיפה ב בשלב זה, כאשר לטענתם הצבא צריך יותר זמן של הכנה לקראת התערבות אפשרית במדינת הטרור, כך לפי דיווח בטלגרף הבריטי.

במקביל, דיווח דומה נכתב גם ב'אקסיוס', כאשר הפעם אותם גורמים הזהירו כי מתקפה אמריקנית צפויה דווקא להשקיט את המחאות העממיות נגד המשטר בטהרן.

התופעה הזו עשויה להתרחש כאשר העם יתייצב מאחורי המשטר בעקבות תקיפה של גורם חיצוני, אותה הוא יראה כמתקפה על האומה האירנית למרות התנגדותו למשטר האייתולות. יצוין כי תופעה דומה נרשמה במהלך מלחמת 12 הימים.

בתוך כך, גורמים בארה"ב מסרו לעיתון האופוזיציוני המוביל 'איראן אינטרנשיונל' מסר סותר, לפיה מתקפה אמריקנית צפויה באיראן כבר בשבועות הקרובים, בשעה שארה"ב מחזקת את פריסת הצבא שלה במזרח התיכון.

"המקורות אמרו כי כמויות גדולות של ציוד צבאי הועברו לאזור במהלך השבוע האחרון וכי תנועת הנכסים צפויה להימשך בימים הקרובים", נכתב בידיעה.

לפי אותו דיווח, ישראל לא תשתתף בתקיפה הזו אלא אם כן איראן תתכנן לתקוף את ישראל בתמורה להתערבות האמריקנית. לדבריהם, הפעולה צריכה להיות אמריקנית לחלוטין, כאשר ישראל תהיה בעמדת מגננה בעיקר.

"כל האפשרויות על השולחן עבור הנשיא טראמפ, אך טרם התקבלה החלטה", אמר גורם אמריקאי לברק רביד מ'אקסיוס'.

עוד נכתב כי "לאחר יום חמישי, המשטר האיראני היה מודאג מאוד וערך הערכה מחודשת רצינית של המצב", לפי גורם ביטחוני ישראלי.

כפי שניתן להיווכח, בשעות האחרונות גוברים הדיווחים והיפוכם אודות התערבות או אי-התערבות אמריקנית בנעשה באיראן, ייתכן במטרה לבלבל את האויב.

בתוך כך, ראש הממשלה צפוי לכנס קבינט מצומצם בנושא האיראני כבר היום, כאשר הקבינט המלא צפוי להתכנס ביום שלישי הקרוב, כך לפי דיווחים בישראל.

במהלך סוף השבוע, גברו המהומות באיראן לאחר שהמשטר החליט להתחיל לעשות שימוש בכוח קטלני למרות אזהרותיה של ארה"ב. במטרה לכסות על הפשעים, החליט המשטר לנתק את האינטרנט כמעט לחלוטין, בניסיון למנוע זליגת תיעודים אל מחוץ למדינה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

6
העולם רואה ושותק העם האיראני זועק והמערב מחשב ברחובות איראן נשפך דם אזרחים נורים נשים נגררות צעירים נעלמים אינטרנט מנותק כדי שהאמת לא תצא זה איננו עניין פנימיי זה משטר טרור שמבצע פשעים נגד עמו ומאיים בגלוי על העולם כולו אי־אפשר עוד להתחבא מאחורי מילים כמו המתנה שיקולים מורכבות כך בדיוק נראית הפקרות
שמשון
5
בעתיד ישאלו מי ראה ומי פעל מי ידע ומי העדיף להמתין
אר
4
בכל דור ודור נבחנת האנושות לא בכוח הזרוע אלא ברגישות הלב העם האיראני בני אדם שנבראו בצלם יוצאים לרחובות ומבקשים דבר אחד בלבד שיניחו להם לחיות בכבוד כאשר משטר קם על בני עמו יורה בהם רודף אותם ומנתק את קול זעקתם מן העולם אין זה עוד עניין מדיני אלא סוגיה מוסרית מן המעלה הראשונה שתיקה מול עוול אינה ניט
זאב
3
השואה אינה אנלוגיה טקטית,אלא אזהרה אסטרטגית־מוסרית היא מלמדת שכאשר משטר מדכא אוכלוסייה לאורך זמן, והעולם מגיב ברפיון הדיכוי מחמיר באיראן מתקיימים כל הסימנים המקדימים אלימות שיטתית דה־לגיטימציה לאזרחים והסתרת מידע מדיניות של המתנה נשמעת שקולה אך בפועל משדרת היעדר מחיר והיעדר מחיר הוא תמריץ
מישאל
2
יש זיכרון בעולם שמבקש מאיתנו לא לעצום עיניים לא להשוות אלא להקשיב העם האיראני זועק לחירות והמשטר מגיב בירי ובהשתקה כשהעולם שותק בשם שיקול דעת החושך מרגיש בטוח יותר עמידה לצד הסובלים אינה התערבות היא אנושיות
יאיר
1
אומרת הגמרא (מסכת יומא, דף י עמוד א): "עתידה פרס שתיפול ביד רומי". פרס העתיקה זו איראן של היום. רומי אלו צאצאי עשו, שזה מתייחס כיום לנוצרים, שהיום זוהי מלכות ארצות הברית, כפי שהרבי אמר כמה פעמים (ואולי זה גם מדינות אירופה). כך שבתרגום לימינו הפירוש הוא: עתידה איראן שתיפול ביד ארצות הברית. בגמרא אחר
יהודי מאמין

