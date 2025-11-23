מטוס 123 טון נחת על מסלול דשא באורך 80 מטר

תאגיד ההגנה והחלל של איירבוס הוכיח לאחרונה יכולת מבצעית מרשימה של מטוס התובלה הכבד A-400M, שנועד לתמוך במשימות צבאיות והומניטריות מורכבות. בניסויים שהתקיימו בגרמניה, הוכיח המטוס את יכולתו לבצע נחיתה על מסלול דשא כשהוא נושא מטען מלא.

במהלך הניסוי, שני טייסים גרמניים הנחיתו את המטוס שמשקלו 123 טונות על משטח דשא.

אתגרים ומטרות הניסוי

על פי דיווח של Defense Post, מטרת הניסוי הייתה לבחון את ביצועי המטוס בתנאים קשים במיוחד, בין היתר תמיכה מבצעית: הצגת יכולת תמיכה בפעילות כוחות מיוחדים במבצעים צבאיים.

סיוע הומניטרי: הטסת סיוע הומניטרי לאזורים מרוחקים ונטולי תשתיות מסלול קשיחות.

הנחיתה התבצעה על מסלול דשא שאורכו פחות מ-80 מטרים ורוחבו 20 מטרים בלבד – תנאים המזכירים את מסלולי הנחיתה המאולתרים ששימשו מטוסי קרב במלחמת העולם השנייה.

מהנדסי הטיס של איירבוס עקבו מקרוב אחר ביצועי המערכות האוטונומיות של המטוס ואספו אלפי נתונים על התנהגותן במהלך הנחיתה וההמראה. לצורך המשימה, הותאמה מערכת הניהוג אל-חוט של המטוס, ונבחנה רמת השליטה בטיסה במהירויות נמוכות במיוחד.

יכולת מבצעית מלאה

לאחר הנחיתה, צוות הניסוי פרק מטען שהיה על המטוס, והמריא חזרה מאותו מסלול דשא קצר, ובכך הוכיח יכולת מבצעית מלאה בתנאי שטח קשים.

מטוס ה-A-400M מיועד להטיס מגוון רחב של ציוד, כולל כלי רכב, חיילים, מכולות אספקה וציוד רפואי למטרות שונות. הניסוי השוודי מצטרף לסדרת בדיקות דומות שנערכו בעולם, כולל ניסויים בארצות הברית עם מטוס תובלה C-130 ובצרפת עם מסוקי H-90.