המחדל שהוביל לטבח

בדרך לזעזוע בצה"ל: הקצין הבכיר יודח, בכירים נוספים הוזמנו בדחיפות לרמטכ"ל

הרמטכ"ל אייל זמיר החליט להדיח את קמ"ן אוגדת עזה סא"ל א' מהצבא | קצינים בכירים נוספים, חלקם עדיין בשירות, הוזמנו לצורך הצגת מסקנות אישיות וצעדים פיקודיים - בעקבות מסקנות ועדת תורג'מן שבדקה את תחקירי המלחמה (צבא וביטחון, בארץ)

הרמטכ"ל אייל זמיר (צילום: דובר צה"ל)

יותר משנתיים אחרי הטבח הנורא בעוטף עזה: הרמטכ"ל אייל זמיר החליט על מסקנות אישיות והטלת צעדים פיקודיים כנגד בכירים בצבא. זאת בעקבות מסקנות ועדת תורג'מן שמונתה לבדוק את תחקירי המלחמה.

שורה של פגישות נערכו וצפויות עוד להיערך במהלך היום על ידי הרמטכ"ל עם בכירים בצבא, כך דווח ב-Ynet, והדבר כבר גורם לסערה ומחלוקת קשה בקרב הבקיאים בה.

מדובר בבכירים בצבא, חלקם עדיין משרתים וחלקם שירתו בעבר - כולם שימשו בתפקידים בכירים בתקופה שקדמה למתקפת חמאס. הפגישות הן לפני שהרמטכ"ל נוקט החלטות אישיות נגדן.

בין היתר החליט הרמטכ"ל על הדחת הקצין הבכיר, קמ"ן אוגדת עזה סא"ל א' מצה"ל. כך דווח ב-N12. צפויות להיות הדחות נוספות.

1
מה עם כלא?
אריק
זה פיטורין עם משכורת של 30 אלף לכל החיים איזה כלא אחי .
חי

