יותר משנתיים אחרי הטבח הנורא בעוטף עזה: הרמטכ"ל אייל זמיר החליט על מסקנות אישיות והטלת צעדים פיקודיים כנגד בכירים בצבא. זאת בעקבות מסקנות ועדת תורג'מן שמונתה לבדוק את תחקירי המלחמה.

שורה של פגישות נערכו וצפויות עוד להיערך במהלך היום על ידי הרמטכ"ל עם בכירים בצבא, כך דווח ב-Ynet, והדבר כבר גורם לסערה ומחלוקת קשה בקרב הבקיאים בה.

מדובר בבכירים בצבא, חלקם עדיין משרתים וחלקם שירתו בעבר - כולם שימשו בתפקידים בכירים בתקופה שקדמה למתקפת חמאס. הפגישות הן לפני שהרמטכ"ל נוקט החלטות אישיות נגדן.

בין היתר החליט הרמטכ"ל על הדחת הקצין הבכיר, קמ"ן אוגדת עזה סא"ל א' מצה"ל. כך דווח ב-N12. צפויות להיות הדחות נוספות.