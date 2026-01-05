כיכר השבת
ינקטו צעדים

צרורות ירי לעזה: הסרטון הויראלי של חייל צה"ל שמסעיר את הרשת

סרטון וידאו קצר שהופץ ברשתות החברתיות בימים האחרונים מעורר שיח מתסיס נגד ישראל | דובר צה"ל: "החייל פעל בניגוד לנהלים והאירוע יתוחקר לעומק, יבוצעו צעדים נגד החייל" (ביטחון)

רגע מתוך הסרטון הויראלי (צילום: לפי סעיף 27א)

בימים האחרונים מופץ ברשתות החברתיות, ובמיוחד בערוצים בעולם הערבי, תיעוד של חייל צה"ל ברצועת שמעורר סערה רבה, לצד קריאות התרסה נגד ישראל.

בתיעוד נראה חייל צה"ל, כשהוא ללא אפוד הגנה, יורה לכאורה צרורות ירי לעבר רצועת עזה כשלצידו גדר תייל.

לפי הדיווח היום (שני) ב-Ynet, הסרטון צולם לפני כשבוע וחצי, ביום שישי ה-26 בדצמבר. כך עולה מתוך תחקיר שביצע צה"ל.

ב ניצלו את הסרטון כדי להתסיס נגד ישראל - למרות שהמלחמה עצמה הסתיימה. בין היתר נכתב: "כך חיילי הכיבוש בחרו לחגוג את השנה החדשה".

בצה"ל פתחו בחקירה בעקבות התיעוד ודובר צה"ל מסר כי יינקטו צעדים נגד החייל היורה בהתאם לממצאים.

עוד מסר דובר צה"ל כי החייל שתועד בסרטון פעל בניגוד לנהלים, באופן שאיננו מקצועי ואיננו עומד בפקודות.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

