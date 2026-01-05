צרורות ירי לעזה: הסרטון הויראלי של חייל צה"ל שמסעיר את הרשת

בימים האחרונים מופץ ברשתות החברתיות, ובמיוחד בערוצים בעולם הערבי, תיעוד של חייל צה"ל ברצועת עזה שמעורר סערה רבה, לצד קריאות התרסה נגד ישראל.

בתיעוד נראה חייל צה"ל, כשהוא ללא אפוד הגנה, יורה לכאורה צרורות ירי לעבר רצועת עזה כשלצידו גדר תייל.

לפי הדיווח היום (שני) ב-Ynet, הסרטון צולם לפני כשבוע וחצי, ביום שישי ה-26 בדצמבר. כך עולה מתוך תחקיר שביצע צה"ל.

ברשתות החברתיות ניצלו את הסרטון כדי להתסיס נגד ישראל - למרות שהמלחמה עצמה הסתיימה. בין היתר נכתב: "כך חיילי הכיבוש בחרו לחגוג את השנה החדשה".

בצה"ל פתחו בחקירה בעקבות התיעוד ודובר צה"ל מסר כי יינקטו צעדים נגד החייל היורה בהתאם לממצאים.

עוד מסר דובר צה"ל כי החייל שתועד בסרטון פעל בניגוד לנהלים, באופן שאיננו מקצועי ואיננו עומד בפקודות.