ריגול בגובה 100 מטר: המחדל בגרמניה שחשף את החץ 3 לרוסיה

מטוסי קרב גרמנים ( צילום: חיל האוויר הגרמני | חשבון רשמי )

השעון הראה 16:40 אחר הצהריים בבסיס חיל האוויר הולצדורף-אנהבורג, מתקן צבאי שהפך לאחרונה לאחד האתרים השמורים ביותר באירופה. כפי שדווח ב-United24 Media ובסוכנות Anadolu, השקט הופר כאשר שלושה כטב"מים לא מזוהים חדרו למרחב האווירי. הם לא היו שם במקרה: הכלים חגו בגובה נמוך מעל אתר המכ"ם הרגיש, המקום שבו הוצבו הרכיבים הראשונים של מערכת ה"חץ 3" – יהלום הכתר של ההגנה האווירית הישראלית-אמריקנית שנמכר לגרמניה בעסקת ענק.

המרדף האווירי שנכשל התגובה הגרמנית הייתה מהירה, אך לא מספקת. על פי תחקיר של העיתון Bild, הצבא הגרמני הזניק כטב"ם קרב למשימת יירוט דחופה. למרות שהצליחו לתעד בווידאו את אחד הפולשים, המרדף הפך לקרב חתול ועכבר אווירי. הכטב"מים הזרים ביצעו תמרוני התחמקות מרשימים, כשהם מנצלים את השטח ואת החשיכה המתקרבת כדי להיעלם מהרדאר ומהעין. הטכנולוגיה הישראלית מול הפולש המסתורי טיסת אימה: כל צמיגיו של המטוס התפוצצו ברגע הנחיתה | צפו אריה רוזן | 14:01 אכזריות בלתי נתפסת: בעלת הבר הוציאה מזומנים מהקופה - בזמן שלקוחותיה נשרפו למוות ישראל גראדווהל | 14:11 האירוע הגיע לשיא של מתח כאשר לוחמים באתר ניסו להשתמש ב"נשק יום הדין" לרחפנים: רובי סער מסוג G27P המצוידים בכוונות ה-SMASH X4 של חברת Smart Shooter הישראלית. המערכת הזו, שנחשבת למילה האחרונה בנטרול רחפנים באמצעות ירי מדויק, לא הצליחה להביא להפלה. הפולשים נעלמו אל תוך הלילה, מותירים את החיילים המיומנים עם כוונות מתקדמות ביד, אך ללא שלל.

שיגור טיל החץ ( צילום: אגף דוברות וקשרי ציבור במשרד הביטחון )

המטרה – הקואורדינטות של החץ

במערכת הביטחון הגרמנית לא משלים את עצמם. התקרית, שהתרחשה יומיים בלבד לפני טקס החניכה הרשמי, נתפסת כפעולת ריגול מכוונת. גורמי צבא מעריכים כי המטרה הייתה לקבוע את המיקום הגיאוגרפי המדויק של רכיבי המערכת – נכס אסטרטגי בשווי 4 מיליארד דולר שנועד ליירט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה. מי ששלח את הכטב"מים הללו רצה לדעת בדיוק איפה נמצא המכ"ם שיכול לשתק את האיומים ממזרח.

מחדל תחת חקירה

כעת, הכדור עובר לידי המשטרה הצבאית ושירות המודיעין הנגדי הגרמני (MAD). השאלות קשות: איך הצליחו כלי טיס פשוטים יחסית להערים על הגנת בסיס אסטרטגי? ואיך קרה שיומיים לפני אירוע בינלאומי חגיגי, גרמניה נתפסה כשהיא לא מוכנה בחצר האחורית שלה? מדובר בתקרית שנייה בתוך זמן קצר באותו מתקן, מה שמעיד על פרצה חמורה באבטחת מתקני ההגנה של נאט"ו.

המרוץ ל-2030 בצל האיומים

גרמניה מתכננת פריסה רחבה של סוללות "חץ 3" נוספות בבוואריה ובשלזוויג-הולשטיין עד סוף העשור. אך האירוע בהולצדורף מוכיח שהאתגר האמיתי אינו רק יירוט טילים בגובה 150 קילומטרים בחלל, אלא הגנה יומיומית וסיזיפית על הקרקע מפני רחפנים קטנים, זולים ונועזים. המלחמה על שמי אירופה כבר כאן, והיא מתחילה מטרים ספורים מעל פני האדמה.