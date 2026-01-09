‏כוחות יחידת המילואים 'האלפיניסטים' השלימו כמדי שנה סדרת אימונים ייחודית, אשר מיועדת להכין את כוחות היחידה לפעילות מבצעית במזג האוויר הקיצוני בכתר החרמון בסוריה.

‏‎במסגרת סדרת האימונים, תרגלו לוחמי היחידה פעילות בתנאי שטח מורכבים והררים תוך שימוש באמצעים הייחודים של היחידה לפעילות בתנאי מזג אוויר קיצוניים ובתנאי שלג.

‏‎ביממות האחרונות כוחות היחידה הצטרפו לכוחות חטיבת 'ההרים' (810) למשימת ההגנה בכתר החרמון.

זאת, במקביל להגנה בגזרת רמת הגולן במטרה לאפשר את פתיחתו התקינה של אתר החרמון למבקרים.