כיכר השבת
סוף לסאגה?

מחבלי חמאס הכלואים במנהרות ברפיח "מנותקי קשר"; אלו ההערכות

בישראל מעריכים כי חלק ממחבלי חמאס הנצורים במנהרות ברפיח חוסלו לאחרונה - בעקבות הפעילויות ההתקפיות של צה"ל באזור | כבר כשבוע שהמחבלים "מנותקי קשר" (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)

גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי חלק ממחבלי חמאס הנצורים במנהרות ברפיח חוסלו בימים האחרונים - בעקבות הפעילויות ההתקפיות של צה"ל באזור.

לפי הדיווח היום (חמישי) של עיתונאי חדשות 12 עמית סגל, המחבלים הנצורים נחשבים למנותקי קשר כבר כמעט שבוע - לאחר שלא יצרו קשר מסוף השבוע שעבר.

מדובר, כזכור, במחבלים שנותרו מתחת למנהרות באזור שבתוך ה"קו הצהוב" - אותו אזור בעזה שבו שולטת ישראל בשלב הנוכחי, מאז החתימה על הסכם הפסקת האש ועצירת המלחמה.

מספרם של המחבלים אינו ברור. בתחילה דווח על כ-200 מחבלים, אולם בימים האחרונים נשמעו דיווחים והערכות בישראל כי מדובר במספר מצומצם בהרבה.

בארגון הטרור חמאס דרשו לאפשר למחבלים "שביל מעבר בטוח" אל תוך עזה, לאזור שנשלט בידי חמאס. ישראל לפי שעה לא אפשרה זאת.

גורמים בישראל קראו לממשלה לומר למחבלים בנחרצות כי יש להם שתי אפשרויות בלבד - "כניעה או מוות". זאת לאור דיווחים על אפשרות של משא ומתן סביב שחרורם. כעת כאמור נראה כי לכאורה הדילמה נפתרה - אם באמת יתברר שהמחבלים חוסלו במנהרות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר