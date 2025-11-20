מחבלי חמאס הכלואים במנהרות ברפיח "מנותקי קשר"; אלו ההערכות

גורמים ביטחוניים בישראל מעריכים כי חלק ממחבלי חמאס הנצורים במנהרות ברפיח חוסלו בימים האחרונים - בעקבות הפעילויות ההתקפיות של צה"ל באזור.

לפי הדיווח היום (חמישי) של עיתונאי חדשות 12 עמית סגל, המחבלים הנצורים נחשבים למנותקי קשר כבר כמעט שבוע - לאחר שלא יצרו קשר מסוף השבוע שעבר.

מדובר, כזכור, במחבלים שנותרו מתחת למנהרות באזור שבתוך ה"קו הצהוב" - אותו אזור בעזה שבו שולטת ישראל בשלב הנוכחי, מאז החתימה על הסכם הפסקת האש ועצירת המלחמה.

מספרם של המחבלים אינו ברור. בתחילה דווח על כ-200 מחבלים, אולם בימים האחרונים נשמעו דיווחים והערכות בישראל כי מדובר במספר מצומצם בהרבה.

בארגון הטרור חמאס דרשו לאפשר למחבלים "שביל מעבר בטוח" אל תוך עזה, לאזור שנשלט בידי חמאס. ישראל לפי שעה לא אפשרה זאת.

גורמים בישראל קראו לממשלה לומר למחבלים בנחרצות כי יש להם שתי אפשרויות בלבד - "כניעה או מוות". זאת לאור דיווחים על אפשרות של משא ומתן סביב שחרורם. כעת כאמור נראה כי לכאורה הדילמה נפתרה - אם באמת יתברר שהמחבלים חוסלו במנהרות.