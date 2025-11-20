( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל חושף מידע מודיעיני חדש מהעיירה בית חאנון שבצפון רצועת עזה אודות רשת מנהרות טרור שנבנו מתחת לבתי אזרחים ובתי ספר. מעל הקרקע אותרו אלפי מבנים ששימשו את ארגון חמאס כמחסני אמצעי, עמדות ירי ומוקדי שליטה של מחבלים.