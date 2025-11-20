כיכר השבת
טרור בלב האוכלוסייה

בתוך בית הספר: כך פועלים מחבלי חמאס להעברת אמל"ח בין המנהרות | תיעוד נדיר

צה"ל חשף סרטון נדיר שצילמו מחבלי חמאס בבית חאנון - ונלקח מעזה לפיענוח באמ"ן | בתיעוד נראים מחבלי חמאס חמושים, הפועלים מבית ספר יסודי, ומוציאים אמל"ח מפיר במתחם בית הספר שמתחבר לתוואי תת קרקעי | בבית חאנון אותרה רשת מנהרות טרור שנבנו מתחת לבתי אזרחים ובתי ספר (צבא)

(צילום: דובר צה"ל)

צה"ל חושף מידע מודיעיני חדש מהעיירה בית חאנון שבצפון רצועת עזה אודות רשת מנהרות טרור שנבנו מתחת לבתי אזרחים ובתי ספר. מעל הקרקע אותרו אלפי מבנים ששימשו את ארגון כמחסני אמצעי, עמדות ירי ומוקדי שליטה של מחבלים.

צה"ל חשף סרטון נדיר שצילמו מחבלי חמאס בבית חאנון - ונלקח מ לפיענוח באמ"ן. בתיעוד נראים מחבלי חמאס חמושים, הפועלים מבית ספר יסודי בבית חאנון, ומוציאים אמל"ח מפיר במתחם בית הספר שמתחבר לתוואי תת קרקעי.

דובר צה"ל מסר כי "במסגרת התמרון הקרקעי, כוחות צה"ל פעלו בעיר בנחישות, בשיטתיות וביסודיות ונטרלו תשתיות הטרור שהיוו איום ישיר על תושבי הנגב המערבי. במהלך המלחמה נחשפו שוב פניו של חמאס - טרור בחסות אוכלוסייה".

דובר צה"ל התייחס לתיעוד שנחשף ואמר: "אחד הממצאים הבולטים שנחשפו: מחבלים חמושים בתוך בית ספר יסודי, ומתחתיו פיר תת-קרקעי שהוביל למנהרה. זוהי שיטת הפעולה של ארגון הטרור חמאס".

