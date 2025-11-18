בלי להתבלבל: זה מה שאמר אביו של המחבל הנתעב שביצע את הפיגוע

זירת הפיגוע ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

אביו של אחד המחבלים הנתעבים, שביצעו את פיגוע הטרור המחריד היום (שלישי) בצומת הגוש ורצחו את יהודי תושב קרית ארבע בגיל 71, התראיין הערב לתקשורת הפלסטינית והתגאה בבנו.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

יחזקאלי ציין כי "האבא של המחבל לא מפחד ומצדיק את הפיגוע. ללמדכם מהי הרתעה ועד כמה החינוך והאידיאולוגיה של תרבות השהידים הם המנוע של הטרור ביהודה ושומרון".

המחבלים שביצעו את הפיגוע הם פלסטינים מאזור חברון. האחד הוא וואליד צברנה מבית אומר הסמוכה לחברון, והשני הוא עמראן אל אטרש מחברון - שניהם חוסלו בזירה.

הפיגוע החל סמוך לשעה 14:00 בצהרים. שני המחבלים הגיעו ישובים ברכבם לכיוון צומת גוש עציון. הם מתקרבים לעבר טרמפיאדה במקום - ומנסים לדרוס את הנוכחים. מיד לאחר מכן יוצאים שני המחבלים מהרכב, בידי שניהם סכנים, ומנסים לדקור את האנשים. זה הרגע שבו בן 70 נרצח בדם קר ושניים נוספים נפצעים.

המחבלים מחוסלים כעבור דקות בידי חיילים ואזרחים חמושים שנכחו במקום. נבדק חשד ולפיו אחת הפצועות באירוע נפגעה מירי נטרול המחבלים. מצבה מוגדר קשה והיא פונתה לבית החולים.

( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

לאחר הפיגוע עלה חשד ולפיו רכבם של המחבלים ממולכד. זאת לאור מה שנראה כמטענים במקום. אלא שבדיקה שבוצעה העלתה כי מדובר במטענים ללא חומר נפץ והחשש הוסר.

בפיגוע נרצח אהרון כהן הי"ד מקריית ארבע, בן 71 במותו היה אבא וסבא לשישה ילדים ונכדים. ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, מסר היום בעקבות הפיגוע: "שוב הטרור מרים את ראשו, וזאת פחות מיממה לאחר שבאו"ם עברה החלטה שנועדה להכשיר בסופו של דבר הקמת מדינה פלשתינית שתטיב עם אלו המבקשים להשמידנו. הגיע הזמן לפעול נגד הטרור באזור יהודה ושומרון, כפי שנעשה בעזה.

"צריך להבין שכמו שתושבי העוטף מגינים על הדרום מעצם התיישבותם במקום, ותושבי השומרון מגינים על המרכז, כך תושבי גוש עציון מגינים על ירושלים וסביבתה. למרות האירוע הקשה, אף מחבל לא ישבור את רוחנו, ואנחנו נמשיך לפעול כדי לחזק את ההתיישבות בגוש עציון וגם את תחושת הבטחון של התושבים".