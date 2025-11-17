מגן נאט"ו מול רוסיה: גרמניה מתחמשת ב-3.5 מיליארד דולר 

ספינות הטילים של ישראל ( צילום: אתר צה"ל )

משרד ההגנה האמריקאי אישר עסקת נשק משמעותית עם גרמניה, במסגרתה תרכוש ברלין טילי הגנה אווירית וימית מתקדמים בהיקף כולל של 3.5 מיליארד דולר.

זוהי אחת ההחלטות הגדולות ביותר בתחום שיתוף הנשק עם בעלת ברית בנאט"ו, והיא מגיעה כמענה ישיר למתיחות הגוברת מול רוסיה. פרויקט הגנה נגד טילי שיוט ובליסטיים העסקה כוללת אספקה של עד 750 טילים מתוצרת חברת RTX (לשעבר Raytheon): SM-6 (עד 173 טילים): טיל רב-משימתי, המכונה "שלושה טילים באחד", המסוגל ליירט מטרות אוויריות, ימיות ואף טילים בליסטיים בטווח של למעלה מ-240 ק"מ. נדיר וכנראה חסר תקדים: אישה גילתה שהיא בהריון עם 9 עוברים מישאל לוי | 14:19 לראשונה: F-35 הטיל פצצות אטום אמריקניות בני סולומון | 12:50 בנוסף, SM-2 Block IIIC (עד 577 טילים): טילים להגנה בטווח בינוני (כ-144 ק"מ), המיועדים להגביר את יכולות ההגנה של הצי הגרמני. הטילים נועדו להתקין על פריגטות F127 החדשות של הצי הגרמני, המצוידות במערכת הנשק "אגיס" (Aegis). מטרת העסקה היא לאפשר לגרמניה להתמודד עם איומי טילי שיוט ובליסטיים רוסיים, ולשלב את הצי שלה באופן הדוק יותר במערך ההגנה של נאט"ו בים הבלטי ובאוקיינוס האטלנטי. מנכ"ל RTX, גרג הייז, אמר כי "הטילים יספקו לגרמניה יכולות רב-תכליתיות, כולל מלחמה נגד פני השטח והגנה מפני טילים בליסטיים".

חיל הים וספינות טילים ( צילום: אתר צה"ל )

השלכות: חשש רוסי, תמיכה אמריקאית ותלות גרמנית

השלכות העסקה רבות פנים - הרתעה אירופית: העסקה מחזקת את יכולת ההרתעה האירופית ומאפשרת הגנה שכבתית מפני איומים מגוונים.תגובה רוסית: מקורות רוסיים דיווחו על חשש מפני הסלמה ותיארו את העסקה כ"חימוש מואץ של נאט"ו".דילמה אמריקאית: בארה"ב זכתה המכירה לתמיכה דו-מפלגתית, אך חלק מחברי הקונגרס הזהירו מפני עומס על קווי הייצור של RTX, שכבר מתמודדים עם ביקוש גבוה.תלות גרמנית: העסקה אמנם מסמנת נקודת מפנה בחיזוק תפקידה של גרמניה כעמוד תווך בנאט"ו, אך גם מדגישה את תלותה הגוברת בארצות הברית, ומעלה שאלות על קיימות כלכלית לאור הגירעונות התקציביים בברלין.

בסיכום, העסקה היא עדות למגמה של שיתוף פעולה צבאי הדוק בין וושינגטון לברלין, שמטרתו להבטיח יציבות אירופית בעידן של איומים גוברים.