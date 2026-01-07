כיכר השבת
סערה בארה"ב: סוכן של רשות ההגירה ירה למוות באישה לעיני המצלמות | צפו

סוכן של רשות ההגירה האמריקנית ירה למוות באישה בעיר מיניאפוליס, לאחר שלטענת הרשויות היא ניסתה לפגוע בשוטרים באמצעות מכוניתה | ראש עיריית מיניאפוליס, הביע זעם חריף על האירוע ואמר: "יש לי מסר אחד לרשות – תעופו מפה" | טראמפ הביע תמיכה ביורה: "היא ניסתה לדרוס אותו" (בעולם)

תיעוד התקרית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

סוכן של רשות ההגירה והאכיפה האמריקנית (ICE) ירה היום (רביעי) למוות באישה בעיר מיניאפוליס שבמינסוטה, לאחר שלטענת הרשויות היא ניסתה לפגוע בשוטרים באמצעות מכוניתה.

בתיעוד שפורסם הוא נראה מכוון את אקדחו אל הנהגת, וכשהיא מתחילה לנסוע הוא יורה בה מטווח אפס.

בעקבות האירוע התאסף סמוך לזירה קהל הולך וגדל, אשר הגיע לפי הערכות למאות בני אדם. במהלך ההתקהלות נשמעו מפגינים קוראים קריאות כמו "עצרו את ICE!", בזמן שהרשויות המשיכו לחקור את נסיבות הירי.

ראש עיריית מיניאפוליס, ג'ייקוב פריי, הביע זעם חריף על האירוע ודחה את טענות המשרד לביטחון המולדת שלפיהן הירי בוצע מתוך סכנה מיידית. במסיבת עיתונאים אמר: "יש לי מסר אחד לרשות – תעופו מפה".

לדבריו, "הם לא כאן כדי לקדם את הביטחון בעיר, ומה שהם עושים אינו מספק ביטחון ל. הם גורמים לכאוס ולחשדנות, קורעים משפחות לגזרים וזורעים כאוס ברחובות, ובמקרה הזה פשוט הורגים אנשים".

פריי הוסיף ותקף את גרסת ההגנה העצמית שמקדמת הרשות: "הם כבר מייצרים את הספין שמדובר בירי של הגנה עצמית. ראיתי את הווידאו בעצמי, ואני רוצה לומר לכולם בצורה ברורה – זה קשקוש".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע תמיכה בסוכן ההגירה בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות. "היא ניסתה לדרוס אותו, קשה להאמין שהוא היה נשאר בחיים", טען הנשיא.

