טיסת אימה: כל צמיגיו של המטוס התפוצצו ברגע הנחיתה | צפו

צוותי חירום הוזעקו למסלול נחיתה בנמל התעופה הבינלאומי הרטספילד־ג’קסון באטלנטה, לאחר שמטוס נוסעים חווה נחיתה חריגה ומטלטלת, שבמהלכה התפוצצו כל שמונת צמיגיו ברגע שנגע בקרקע. כך דווח ברשת פוקס ניוז.

מדובר בטיסה 2482 של חברת LATAM, מטוס מדגם בואינג 767, שנחת בשעות הערב באטלנטה לאחר טיסה שנמשכה כשבע שעות מלימה שבפרו. לפי גורם מקצועי בתחום התעופה, ייתכן שמקורו של האירוע החריג בתקלה במערכת הבלימה האוטומטית של המטוס.

אנשי צוות שנכחו במקום סיפרו כי בעת הנחיתה נשמעו כמה פיצוצים חזקים, ולאחריהם נראה עשן מיתמר מהגלגלים. תמונות שצולמו לאחר הנחיתה הציגו נזקים בתוך תא הנוסעים, ובהם לוחות פנימיים שיצאו ממקומם ודלת של תא שירותים שנעקרה מציריה.

אחד העובדים כתב ברשתות החברתיות כי הוא ועמיתיו "שמעו חבטות עזות", וראו עשן רב. נוסע נוסף תיאר תחושה מטרידה במיוחד בזמן האטת המטוס, כאשר הגלגלים רעדו על המסלול למשך זמן ארוך מהרגיל.

על אף הדרמה, לא דווח על נפגעים. 221 הנוסעים שהיו על סיפון המטוס נותרו על המסלול במשך כשעתיים, לפני שפונו אל הטרמינל באמצעות אוטובוסים. בעקבות האירוע נסגר המסלול למשך זמן קצר, אך פעילות נמל התעופה המשיכה כמעט ללא שיבושים.