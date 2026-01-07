דרמה חסרת תקדים בלב האוקיינוס האטלנטי: כוחות מיוחדים של צבא ארה"ב פתחו היום (רביעי) במבצע השתלטות דרמטי על הספינה "Bella-1", בשיאו של מרדף ימי מורט עצבים שנמשך שבועות ארוכים. המבצע, שנערך במימי אמריקה הלטינית, הפך מזירה פלילית לעימות חזיתי בין וושינגטון למוסקבה, במה שנראה כאחד המשברים הימיים החמורים של התקופה האחרונה.
על פי דיווחים ב'רויטרס', הספינה, שהגיעה במקור מאיראן וניסתה לעקוף את המצור האמריקני הכבד על ונצואלה, הפכה למוקד מאבק בין-מעצמתי. לאחר שבועות שבהם חמקה ממשמר החופים האמריקני, ביצע צוות הספינה מהלך נועז: הם צבעו את דגל רוסיה על גוף הכלי ושינו את שמה ל-"Marinera", בניסיון לזכות בחסות רוסית תחת המצור.
בצעד שגרם למבוכה רבה בממשל האמריקני, מוסקבה אכן העניקה לספינה חסות רשמית. ה'וול סטריט ג'ורנל' דיווח הלילה כי צבא רוסיה אף הגדיל לעשות ושיגר צוללת וכלי שיט נוספים כדי לאבטח את הספינה ולמנוע את תפיסתה.
למרות הנוכחות הרוסית המאיימת, החליטו בפיקוד האמריקני לצאת למבצע השתלטות שני בתוך שעות, במטרה לשים קץ למרדף המתיש ולעצור את הספינה שנעה ללא מטען אך עם מטען פוליטי נפיץ במיוחד.
המתח באזור הגיע לשיאו כאשר צוותי השתלטות מיוחדים הוזנקו לעבר הסיפון, בעוד כלי שיט רוסיים עוקבים מקרוב אחרי כל תנועה. בוושינגטון רואים בסיפור מבחן משמעותי ליכולת האכיפה הימית של ארה"ב מול ההתעצמות והחוצפה הרוסית בזירה הימית.
