דרמה חסרת תקדים בלב האוקיינוס האטלנטי: כוחות מיוחדים של צבא ארה"ב פתחו היום (רביעי) במבצע השתלטות דרמטי על הספינה "Bella-1", בשיאו של מרדף ימי מורט עצבים שנמשך שבועות ארוכים. המבצע, שנערך במימי אמריקה הלטינית, הפך מזירה פלילית לעימות חזיתי בין וושינגטון למוסקבה, במה שנראה כאחד המשברים הימיים החמורים של התקופה האחרונה.

על פי דיווחים ב'רויטרס', הספינה, שהגיעה במקור מאיראן וניסתה לעקוף את המצור האמריקני הכבד על ונצואלה, הפכה למוקד מאבק בין-מעצמתי. לאחר שבועות שבהם חמקה ממשמר החופים האמריקני, ביצע צוות הספינה מהלך נועז: הם צבעו את דגל רוסיה על גוף הכלי ושינו את שמה ל-"Marinera", בניסיון לזכות בחסות רוסית תחת המצור.