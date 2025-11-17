קילו 1 ב-40 דולר: המחסור הגלובלי שאף אחד לא מדבר עליו 

המלחמה המתמשכת באוקראינה יצרה משבר גלובלי מפתיע: מחסור חמור בחומר הנפץ TNT, החיוני לא רק לייצור צבאי, אלא גם לתעשיות אזרחיות קריטיות.
המשבר בא לידי ביטוי מיידי במחירים: לפי נשיא המכון ליצרני חומרי נפץ, מחיר קילוגרם TNT זינק מדולר אחד בתחילת שנות ה-2000 ליותר מ40 דולר לקילוגרם כיום. התייקרות זו מאיימת על הכלכלה כולה:
"זה אומר פרויקטי בנייה יקרים יותר, פרויקטי תשתית יקרים יותר, ייצור אנרגיה יקר יותר, כל הדברים האלה שהכלכלה מסתמכת עליהם כדי להמשיך לצמוח."
פולין מנותקת, העולם משלם
אברהם (אבי) אילון, מומחה עולמי לבטיחות בחומרי נפץ ומפעיל קבוצות מקצועיות בתחום, הסביר כי המלחמה באוקראינה העמיסה באופן קיצוני על שרשרת האספקה העולמית. עד לאחרונה, ארה"ב הסתמכה על ספקים ממדינות שונות, כמו פולין.
כיום, החברה הפולנית Nitro-Chem מוצפת לחלוטין בהזמנות, כאשר רוב התוצרת שלה מופנית כעת ישירות לאוקראינה. הסתמכותה של ארה"ב על טורקיה, וייטנאם, אוסטרליה והודו מייקרת את הייבוא, במיוחד בשל מכסים בשיעור 10% שהוטלו עוד בתקופת הנשיא לשעבר דונלד טראמפ.
המשבר מתרחב גם לחומרי נפץ חזקים אחרים, שיכולים לשמש כחלופות ל-TNT, כדוגמת RDX, הנמצאים אף הם במחסור.
ארצות הברית תלויה בחו"ל מאז 1986
ארצות הברית מתמודדת עם מצב קשה במיוחד. ה-TNT חיוני במדינה לייצור חומרי נפץ מסחריים המשמשים בתעשיות הכרייה והבנייה. אולם, ארה"ב תלויה לחלוטין בספקים זרים מאז אמצע שנות ה-80, כאשר המפעל המקומי האחרון נסגר בשל תקנות סביבתיות מחמירות – ייצור TNT יוצר פסולת מסוכנת, על פי הסוכנות להגנת הסביבה.
על מנת לטפל במשבר ארוך הטווח, זכתה היצרנית הביטחונית Repkon USA בחוזה של 435 מיליון דולר לבניית מתקן ייצור TNT חדש בגרהם, קנטקי. מתקן זה יהיה הראשון מסוגו בארה"ב מאז 1986, אך בנייתו צפויה להסתיים רק בשנת 2028.
