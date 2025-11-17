קילו 1 ב-40 דולר: המחסור הגלובלי שאף אחד לא מדבר עליו 

המלחמה המתמשכת באוקראינה יצרה משבר גלובלי מפתיע: מחסור חמור בחומר הנפץ TNT, החיוני לא רק לייצור צבאי, אלא גם לתעשיות אזרחיות קריטיות.

המשבר בא לידי ביטוי מיידי במחירים: לפי נשיא המכון ליצרני חומרי נפץ, מחיר קילוגרם TNT זינק מדולר אחד בתחילת שנות ה-2000 ליותר מ40 דולר לקילוגרם כיום. התייקרות זו מאיימת על הכלכלה כולה:

"זה אומר פרויקטי בנייה יקרים יותר, פרויקטי תשתית יקרים יותר, ייצור אנרגיה יקר יותר, כל הדברים האלה שהכלכלה מסתמכת עליהם כדי להמשיך לצמוח."

פולין מנותקת, העולם משלם

אברהם (אבי) אילון, מומחה עולמי לבטיחות בחומרי נפץ ומפעיל קבוצות מקצועיות בתחום, הסביר כי המלחמה באוקראינה העמיסה באופן קיצוני על שרשרת האספקה העולמית. עד לאחרונה, ארה"ב הסתמכה על ספקים ממדינות שונות, כמו פולין.

כיום, החברה הפולנית Nitro-Chem מוצפת לחלוטין בהזמנות, כאשר רוב התוצרת שלה מופנית כעת ישירות לאוקראינה. הסתמכותה של ארה"ב על טורקיה, וייטנאם, אוסטרליה והודו מייקרת את הייבוא, במיוחד בשל מכסים בשיעור 10% שהוטלו עוד בתקופת הנשיא לשעבר דונלד טראמפ.

המשבר מתרחב גם לחומרי נפץ חזקים אחרים, שיכולים לשמש כחלופות ל-TNT, כדוגמת RDX, הנמצאים אף הם במחסור.