לאחר שהפסיד את הטיסה

שלושה שוטרים, גז פלפל וטייזר לא הצליחו להשתלט על נוסע שהתפרע בשדה התעופה | תיעוד

נוסע זועם שאיחר את שער העלייה למטוס אחר ששתה אלכוהול רב בטרקלין ההמתנה, החל להתפרע בשדה ולהשחית רכוש | הדיילים המבוהלים מיהרו להזמין כוח שיטור - אך גם הוא לא הצליח להשתלט עליו | צפו בתיעוד כיצד האירוע נגמר (תעופה)

מנסים להשתלט על הנוסע המופרע (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

נוסע בן 42 נעצר לאחר שגרם נזק לשער העלייה למטוס בנמל התעופה הבינלאומי רסיפה בפרנמבוקו שבברזיל. האירוע התרחש בשער 12 לאחר שהגיע מחוץ לשעות העלייה למטוס המותרות, ככל הנראה לאחר שבילה זמן נוסף בטרקלין VIP וצרך אלכוהול.

האירוע התרחש בשער 12, כאשר הנוסע, ששמו לא פורסם, הגיע לעלות לטיסתו לאחר סגירת שער העלייה למטוס. מידע ראשוני מצביע על כך שהעיכוב נבע משהייה ממושכת באחד מטרקליני ה-VIP של נמל התעופה, שם הנוסע לכאורה צרך אלכוהול, דבר שהובחן על ידי העובדים בשל נשימתו והתנהגותו התוקפנית.

לאחר שנמנע ממנו לעלות למטוס, הנוסע החל להעליב את עובדי חברת התעופה ולגרום נזק לשער העלייה. העובדים נאלצו לתפוס מחסה באזור הגישה לשערי העלייה למטוס והזעיקו את הפדרלית, שהגיעה דקות לאחר מכן והשתמשה בגז פלפל כדי להכניע את הנוסע, שהמשיך להתנגד למעצר.

נדרשו שני שוטרים ושלושה גברים נוספים כדי להכניע את הנוסע. שוטר פדרלי נוסף שלף אקדח טייזר. בהודעה לעיתונות, אישרה הנהלת שדה התעופה את הוונדליזם וציינה כי הנזק המשוער שנגרם על ידי הוונדל הוא 3,000 דולר ראנד.

לאחר מעצרו, נלקח האיש לתחנת המשטרה הפדרלית בשדה התעופה, שם קבע הנציג ערבות על 15,000 דולר ראנד. מאחר שהערבות לא שולמה, הוא נשלח לדיון במשמורת, שצפוי להתקיים ביום רביעי אחר הצהריים.

